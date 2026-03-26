Seconda Categoria – Recuperi: Roretese, vittoria che profuma di “Prima”vera! Olimpic Saluzzo e Bagnasco, balzo salvezza

E’ stato un mercoledì dedicato ai recuperi, oltre alla finale di Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria vinta dall’Orange Cervere, per la Seconda Categoria cuneese.

Nel Girone G allungo in vetta, forse decisivo, per la capolista Roretese che batte per 2-0 il Manta e vola a +5 sul Revello. Le reti dei padroni di casa portano le firme di Manfredi e Gjergji, marcature che consentono loro di mettere un bel divario sulla seconda piazza a sole quattro giornate dalla fine. In zona play off cade il San Biagio che, nonostante il gol di Silvestro, cede per 2-1 contro il Bagnasco, bravo ad imporsi con le marcature di Domi e Sartiero facendo un bel balzo fuori dalla zona spareggio-retrocessione. Basta un autogol, infine, all’Olimpic Saluzzo per lasciare a bocca asciutta il Langa: 1-0 il risultato finale con i saluzzesi che prendono respiro in ottica salvezza ed ospiti praticamente condannati a sperare in un miracolo per evitare la retrocessione.

Seconda Categoria Girone F – I Risultati dei Recuperi

San Luigi Santena – Andezeno 3-3

Pecetto – Duomo Chieri 26/03 Ore 20.30

Seconda Categoria Girone G – I Risultati dei Recuperi

Olimpic Saluzzo – Langa 1-0

Roretese – Manta 2-0

Bagnasco – San Biagio 2-1