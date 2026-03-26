Due Mental Coach ospiti a Radio Stereo 5: emozioni, sport e coaching al centro della diretta!

Un’esperienza intensa, autentica e ricca di significato quella vissuta da Sara Donato e Federica Giraudo, due mental coach certificate ospiti lunedì scorso a Radio Stereo 5 nel programma Fuoribanda, protagoniste di una diretta che ha saputo unire emozione, spontaneità e contenuti di grande valore umano e sportivo.

Per entrambe si è trattato della prima esperienza in radio, vissuta con un naturale mix di sensazioni: dall’ansia da prestazione dei minuti precedenti alla diretta, fino alla gioia e alla soddisfazione di aver condiviso il proprio messaggio con il pubblico.

«All’inizio il cuore batteva forte e la tensione si faceva sentire – raccontano – ma grazie agli strumenti che alleniamo ogni giorno, come respirazione, visualizzazione, calma e controllo, siamo riuscite a entrare nel flusso e a vivere pienamente l’esperienza».

L’obiettivo della loro partecipazione era chiaro: far comprendere quanto il coaching possa rappresentare uno strumento concreto e potente, non solo nel contesto sportivo, ma anche nella vita quotidiana.

Un messaggio forte, portato in trasmissione con semplicità e autenticità, che ha permesso di mostrare come il coaching possa aiutare le persone a gestire emozioni, allenare stati mentali potenzianti e trasformare la teoria in pratica in tempi rapidi.

La diretta si è trasformata così in un momento di confronto vero e coinvolgente, capace di trasmettere in modo diretto il valore del coaching applicato allo sport e alla crescita personale.

Momento particolarmente significativo della trasmissione è stato il confronto con Orazio e Roberto, atleti paralimpici del sitting volley, che hanno portato una testimonianza di grande forza e ispirazione.

Attraverso le loro storie è emerso con chiarezza un concetto centrale: la possibilità di trasformare la disabilità in abilità, una difficoltà in una risorsa, concentrandosi su ciò che si può fare con ciò che si ha a disposizione, piuttosto che su ciò che manca.

Un messaggio che si lega perfettamente al lavoro delle mental coach, da sempre orientato ad accompagnare le persone verso una maggiore consapevolezza, autodisciplina e capacità di reazione nelle situazioni sfidanti.

Altro elemento che ha caratterizzato la diretta è stata la forte sintonia nata in studio, sia sul piano umano che professionale.

L’incontro con Dario, Orazio e Roberto è stato vissuto come una piacevole sorpresa e ha lasciato la sensazione concreta che questa esperienza possa rappresentare solo l’inizio di future collaborazioni e nuovi progetti condivisi.

«Quando si ama ciò che si fa, si crede davvero nel proprio messaggio e si lavora con passione ed entusiasmo, l’energia si percepisce immediatamente», spiegano.

Una convinzione che ha accompagnato tutta la diretta e che sembra aver lasciato un segno anche tra gli ascoltatori.

Se dovessero riassumere questa esperienza in tre parole, la scelta sarebbe chiara: energia, vibrazione e possibilità.

La partecipazione a Radio Stereo 5 non è stata soltanto una presenza in trasmissione, ma la conferma di quanto il coaching, soprattutto quando unito al mondo dello sport e alla forza delle testimonianze autentiche, possa diventare uno strumento capace di ispirare, motivare e generare nuove opportunità.

Per chi si fosse perso la diretta sarà possibile riascoltarla giovedì 26 marzo 2026 alle ore 21:00 su Radio Stereo 5, frequenza 100.6 FM.