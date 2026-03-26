Coppa Piemonte Prima Categoria – Tra il Murazzo e la semifinale c’è il Cavour! Si riparte dal 3-2 dell’andata

In una settimana ricca di recuperi c’è anche spazio per le gare di ritorno di Coppa Piemonte Prima Categoria.

Dopo la vittoria esterna nella gara di andata ha tutta la volontà di completare l’opera il Murazzo che ospita il Cavour. La squadra di coach Tosto riparte, infatti, dal 3-2 dell’andata in quella che è stata di fatto una piccola impresa. I padroni di casa giungono all’appuntamento dopo la sconfitta interna contro il Salice che li ha fatti scivolare, almeno momentaneamente, fuori dalla zona play off. Ospiti che, invece, cercano di ribaltare il risultato dell’andata forte della prima posizione in classifica nel Girone E che con ogni probabilità gli regalerà la promozione.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Ritorno Quarti di Finale

Feriolo – Bollegno (and. 4-0)

Fiano Plus – Mirafiori (and 1-3)

Murazzo – Cavour (and. 3-2)

Annonese – Monferrato (and. 0-1)