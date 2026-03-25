Pallapugno: presentati i campionati 2026 di Serie A e B

Nella prestigiosa cornice della Cantina Terre del Barolo a Castiglione Falletto si è alzato ufficialmente il sipario sulla nuova stagione della pallapugno. Un appuntamento partecipato e ricco di contenuti, dedicato alla presentazione dei campionati di Serie A Banca d’Alba, Serie B e Femminile. A fare gli onori di casa è stato il presidente Paolo Boffa, che ha sottolineato il forte legame tra il territorio e questo sport identitario. Al suo fianco, il presidente della Federazione italiana pallapugno Enrico Costa ha tracciato le linee guida della stagione, evidenziando crescita, attenzione ai giovani e valorizzazione delle eccellenze.

Numerosi gli interventi istituzionali e dei partner. Maurizio Giacosa ha ribadito il sostegno concreto della Banca d’Alba, mentre Renato Sevega di Siscom ha confermato l’importanza della sinergia tra sport, imprese e territorio. Presente anche Ezio Raviola della Compagnia di San Paolo, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, insieme al neo vicepresidente vicario del Coni Piemonte Lavinia Saracco e al sindaco di Alba Alberto Gatto.

A rappresentare il mondo dello sviluppo locale è intervenuto Massimo Gula, presidente del Gal Langhe e Roero Leader, mentre per la Lega delle società di pallapugno era presente il presidente Massimo Aicardi. Non è mancato il fascino della storia con la presenza del campionissimo Felice Bertola, simbolo di una tradizione che continua a rinnovarsi.

c.s.