Niccolò Zancan ospite in biblioteca a Chiusa di Pesio

Lunedì 30 marzo, alle 21, la Biblioteca Civica “Ezio Alberione” di Chiusa di Pesio ospita il giornalista e scrittore Niccolò Zancan, che presenta il suo ultimo libro L’ultimo operaio, edito da Einaudi.

Il volume è un intenso saggio-reportage che racconta il tramonto di una classe sociale e di un intero mondo del lavoro. Tra silenzi, fragilità e memorie che resistono, Zancan costruisce un mosaico di vite sospese, in bilico tra dignità e precarietà. Mentre le fabbriche si spengono e il futuro si fa incerto, emergono le storie di chi continua a resistere: tra cassa integrazione, mestieri scomparsi e identità che vacillano. Ne nasce un racconto profondo e malinconico sul lavoro che cambia, e spesso scompare, e sulle persone che ne portano il peso.

Niccolò Zancan (1971) è giornalista de La Stampa, dove lavora come inviato speciale, dopo aver collaborato con la Repubblica. Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti: nel 2014 il Premiolino per un’inchiesta sul caso Stamina e nel 2016 il Premio Mediterraneo per il romanzo Ti mando un bacio (Sperling & Kupfer, 2015). Tra le sue pubblicazioni si ricordano anche Dove finisce l’Italia. Viaggio sulla linea sottile dei nostri confini (Feltrinelli, 2020) e Antologia degli sconfitti. Cronaca quasi poetica del presente (Einaudi, 2024).

La serata è a ingresso libero e gratuito. Sarà presente la libreria Confabula con i libri dell’autore. Per informazioni: 0171735514.

c.s.