Coppa Seconda/Terza Categoria LIVE: si gioca la FINALE Benese-Orange Cervere. SEGUI LA DIRETTA

Da
EDWARD PELLEGRINO
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Al “Piero Gasco” Benese ed Orange Cervere si affrontano nella Finale provinciale della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria: SEGUI LA DIRETTA DI BENESE-ORANGE CERVERE.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BENESE-ORANGE CERVERE

PRIMO TEMPO

Ore 20.40 – Improvviso temporale sul “Gasco”, mentre le squadre si accingono a terminare il riscaldamento.

20.55 – Terminato il temporale a Mondovì, squadre pronte per l’ingresso in campo.

1′ – Si parte! (ore 21.02)

Benese in campo con il 4-3-3: in porta Falco, difesa con Barra, Gallesio, Bungu e Sampò; in mediana Burdisso, Raimondo e Mihailov; davanti tridente Jargba-Dominori-Delpiano.

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