Coppa Seconda/Terza Categoria LIVE: si gioca la FINALE Benese-Orange Cervere. SEGUI LA DIRETTA

Al “Piero Gasco” Benese ed Orange Cervere si affrontano nella Finale provinciale della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria: SEGUI LA DIRETTA DI BENESE-ORANGE CERVERE.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BENESE-ORANGE CERVERE
PRIMO TEMPO
Ore 20.40 – Improvviso temporale sul “Gasco”, mentre le squadre si accingono a terminare il riscaldamento.
20.55 – Terminato il temporale a Mondovì, squadre pronte per l’ingresso in campo.
1′ – Si parte! (ore 21.02)
Benese in campo con il 4-3-3: in porta Falco, difesa con Barra, Gallesio, Bungu e Sampò; in mediana Burdisso, Raimondo e Mihailov; davanti tridente Jargba-Dominori-Delpiano.