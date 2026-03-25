Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Orange Cervere vs Benese, sfida finale! Le parole dei due coach

Ottanta partite, un numero incredibile di gol e tante emozioni per poi arrivare all’ultimo atto che deciderà chi tra Orange Cervere e Benese alzerà la Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria.

Una sfida che avrà luogo allo stadio “Gasco” di Mondovì alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 25 marzo, con una cornice di pubblico che si preannuncia nutrita. Squadre che si sono incrociate già due volte in questa stagione, una nella primissima fase della competizione ed una nel Girone G di Seconda Categoria: in entrambe le occasioni ad avere la meglio è stato l’Orange Cervere imponendosi rispettivamente per 2-1 e 4-3.

Le finali, però, non hanno favorite ed anche la classifica del campionato parla di una Benese serena nella zona medio alta della classifica, al riparo da possibili problematiche, e di un Orange Cervere che attualmente sarebbe costretto a giocarsi la salvezza ai play out contro il Bagnasco.

“Per la nostra Società si tratta della seconda finale in tre anni e ci arriviamo al termine di un lungo percorso – spiega il tecnico della Benese Luciano Borra – Credo che sarà una partita dove saranno gli episodi a determinare l’esito finale. Sarà una gara aperta a qualsiasi risultato“.

“Per me è la prima partecipazione alla Coppa di categoria ed ho accettato di farlo con la Società perchè mi è stato proposto di inserire nella competizione un folto gruppo di Juniores per disputarla. E’ iniziata così, e così finirà – questo il commento dell’allenatore dell’Orange Cervere Alan Bellè – Siamo arrivati all’atto conclusivo divertendoci e sono molto contento di aver contribuito a questo percorso. Confermerò il gruppo che ci ha portato fin qui e per questo alcuni della prima squadra non saranno convocati. I nostri avversari avranno la testa libera non dovendo lottare per la salvezza quindi mi aspetto una gara difficile dove ci sarà da soffrire. Comunque vada riusciremo a dare un bel palcoscenico a ragazzi giovani che se lo sono meritato“.