Aperture FAI a Moretta: più forti della pioggia e del freddo

Le Giornate FAI di Primavera degli scorsi sabato 21 e domenica 22 marzo, organizzate sul territorio dalla Delegazione FAI di Saluzzo con il Gruppo FAI Savigliano e il FAI Giovani di Saluzzo-Savigliano, sono state un successo, con grande e appassionata partecipazione di pubblico, nonostante un clima e un meteo non certo… primaverili!

Moltissimi i visitatori, di ogni età e diversa provenienza, che hanno accolto con entusiasmo le diverse proposte avanzate dalla Delegazione FAI di Saluzzo, dal Gruppo di Savigliano e dal Gruppo Giovani Saluzzo – Savigliano. Due giorni di emozioni in mezzo all’arte, alla storia, al paesaggio, come è ormai da 34 anni tradizione del FAI all’alba della Primavera.

677 persone hanno potuto scoprire lati inediti di Moretta, palazzi privati, parti inesplorate del Santuario, antichi testi, preziosi documenti archivistici e anche quattro Catasti storici: i volontari della Delegazione FAI Saluzzese, insieme al Gruppo Giovani e al Gruppo Savigliano, hanno offerto ai partecipanti una serie di esperienze ricche di cultura, conoscenze e curiosità.

Ci hanno onorato della loro presenza la Presidente Regionale del FAI Piemonte Smeralda Saffirio e il Referente Regionale Alberto Giuseppe Gosso. Un doveroso ringraziamento, prima di tutto agli abitanti di Moretta, che hanno accolto con entusiasmo la presenza del FAI, hanno collaborato, hanno partecipato, hanno e si sono raccontati. – il commento de Delegazione FAI di Saluzzo – Grazie, poi, al Comune di Moretta nella persona del Sindaco Giovanni GATTI con l’Amministrazione e i dipendenti comunali; all’Ente Santuario della Beata Vergine del Pilone di Moretta con il Presidente Don Antonio MARCHISIO, Parroco di Moretta, il Consiglio di Amministrazione, il Segretario Ezio TARABRA e la collaboratrice Manuela MILLONE; all’Associazione culturale “La Ginestra” con il Presidente Giorgio CIRAVEGNA e Giulio GROPPO; al Professor Bernardino CAGLIERO e alla Soprano Maddalena GIACOSA; allo storico morettese Prof. Roberto OLIVERO, all’architetto Silvia OBERTO e all’ingegnere Livio DEZZANI e alla famiglia MACCHIONI-PIGNATTA. Un doveroso e affettuoso ringraziamento, infine, al lavoro costante, prezioso e qualificato di tutti i Delegati e Volontari FAI, di Saluzzo, di Savigliano e del Gruppo Giovani, mai così attivo, senza i quali queste splendide Giornate non potrebbero esistere e, da tanti anni, migliorarsi sempre”.

c.s.