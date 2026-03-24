Prosegue a Bra il SALONE OFF – Aspettando il Salone del Libro per Ragazzi

Prosegue con successo la prima edizione del Salone OFF, il ricco cartellone di eventi che sta trasformando Bra in un palcoscenico dedicato al mistero e al piacere di leggere. Sotto il tema “Come un Detective, Omaggio ad Agatha Christie”, la rassegna accompagna il pubblico verso l’atteso appuntamento di maggio, con il 23° Salone del Libro per Ragazzi. Dopo gli incontri di marzo, il mese di aprile propone un calendario fitto di appuntamenti che spaziano dall’approfondimento psicologico alla narrativa di genere, fino alle letture animate per i più piccoli.

Il calendario di aprile

Gli appuntamenti del mese si terranno in diversi luoghi della città, mantenendo la formula dell’ingresso gratuito per tutti gli incontri letterari:

9 Aprile (h. 20:30): Presso il Polifunzionale “G. Arpino”, il celebre medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore italiano Alberto Pellai presenterà “Esci da quella stanza”, un intervento dedicato al complesso rapporto tra giovani e mondo digitale.

10 Aprile (h. 17:00): In Biblioteca Civica, secondo appuntamento con le letture di Caterina Ramonda.

11 Aprile (h. 16:00): Presso la Premiata Libreria Marconi, l’evento “EVVIVA SI LEGGE!” con Valentina di Radici, Semi e Parole (per bambini dai 3 ai 6 anni).

17 Aprile (h. 18:00): Alla Libreria Crocicchio, Alice Basso presenterà il suo nuovo libro “Le ottanta domande di Atena Ferraris”.

18 Aprile (h. 17:00): In Biblioteca Civica, Sara Simoni incontrerà i lettori per presentare “Segreti che sussurriamo alle ombre” insieme alle bookblogger Ilaria e Giulia.

L’evento di chiusura: lo spettacolo “L’ultima Chiamata”

Il Salone OFF si concluderà ufficialmente domenica 26 aprile alle ore 17:00 presso il Teatro Politeama Boglione con lo spettacolo interattivo “L’ultima Chiamata”. Scritto da Stefania De Ruvo con la regia di Eloisa Giacosa, lo spettacolo vede protagonisti gli allievi di danza e teatro della scuola “Ilsoleamezzanotte asd”. La trama ci trasporta in una serata di premiazione di un concorso letterario a tema Gialli Noir anni ’30. Tra autori e appassionati, spicca il magnate dell’editoria Luigi Testa, noto per i suoi modi scontrosi. L’atmosfera, già tesa, viene sconvolta da un delitto: Testa viene ucciso. In attesa della polizia, una celebre giallista guiderà le indagini e il pubblico sarà chiamato a partecipare attivamente per scoprire il colpevole.

Il biglietto per lo spettacolo costa 5 euro e si può acquistare online su Ticket.it, al seguente link: https://www.ticket.it/teatro/evento/l-ultima-chiamata.aspx

La conclusione del Salone OFF segnerà il passaggio di testimone alla 23ª edizione del Salone del Libro per Ragazzi, in programma dal 21 al 25 maggio 2026. La manifestazione storica della Città di Bra continuerà a esplorare il mondo dell’editoria e della creatività, confermandosi un punto di riferimento nazionale per le scuole e le famiglie.

Info e contatti:

Città di Bra – Ufficio Cultura e Manifestazioni

Tel. 0172.430185 | Email: [email protected] | Sito Web: www.turismoinbra.it

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione CRC, Ascom Bra e la Fiera Piemontese dell’Editoria di Cavallermaggiore.