Presentato a Torino il Torneo 4XBaseball (VIDEO)

Sta per cominciare un triangolare di baseball Under 23 davvero speciale: 4XBaseball. Lo organizza Jfk Baseball Mondovì a partire da lunedì 30 marzo fino a venerdì 3 aprile, prevede gare di andata e ritorno tra i campi di Torino e Mondovì, coinvolge le nazionali di Argentina, Francia e Italia. Doveva esserci anche il Venezuela, bloccato dai recenti sviluppi di cronaca internazionale. Ma sarà comunque un evento speciale che coincide tra l’altro con un momento di grande visibilità del baseball, grazie agli inediti successi della nazionale azzurra ai Mondiali.

L’evento è stato presentato ieri nel Grattacielo della Regione Piemonte dal presidente del club monregalese Stefano Gazzola (vedi intervista), dal direttore sportivo Enrico Rosso, dal direttore tecnico Gianmario Costa e dall’event manager Fabrizio Mezzo che ha svelato alcuni dettagli dello spettacolo di inaugurazione. L’assessore regionale Paolo Bongioanni (vedi intervista) ha sottolineato l’importanza delle ricadute per il territorio con il coinvolgimento di associazioni impegnate nell’inclusione per atleti con disabilità.

Lo spunto è anche rappresentato dai 50 anni di attività del Jfk Mondovì, nel nome di Michele Rosso, pioniere di questo sport in Piemonte. Saranno ospiti del torneo alcuni grandi protagonisti di questo sport, come Omar Vizquel, leggenda del baseball mondiale, tra i migliori difensori di sempre in Major League Baseball, con lui anche Luis Sojo e Orlando Hernandez “El Duque”.