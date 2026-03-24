Memorial Carlo Eynard e Donato Durando: i vincitori del Gigante di Artesina

Venerdì 20 marzo sulla pista Gaviot di Artesina una nutrita rappresentanza di atleti Master provenienti dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia e dalla Valle d’Aosta ha partecipato al Memorial Carlo Eynard e Donato Durando, gara di Gigante organizzata dall’Artesina Sporting Club. Nella classifica a squadre ha primeggiato il Cuneo Ski Team con 494 punti, davanti allo Sci Club Sauze d’Oulx con 188 e al Master Team Pila con 177 punti. Clementina Jacquemod del Master Team Pila era l’unica atleta Master C in pista in entrambe le gare ed ha concluso con i tempi di 49”,38/100 e di 49”,37/100.

Nella prima competizione dei Master A si è imposto Alessandro Granata della società bergamasca Ski Mountain, chiudendo la sua fatica agonistica in 43”,66/100 e precedendo Stefano Falletti dello Sci Club Sauze d’Oulx e Massimiliano Marino del Cuneo Ski Team, rispettivamente per 92/100 e per 1”,15/100. Nella gara 2 ancora un’affermazione di Granata, con il tempo di 43”,24/100 e con distacchi di 55/100 e di 58/100 su Luigi Castello dello Sci Club Crammont Mont Blanc e su Stefano Falletti. Tra i Master B nella gara 1 primo Stefano Lazzarotto del Cuneo Ski Team con il tempo di 47”,38/100 e con distacchi rispettivamente di 2”,65/100 e di 2”,70/100 su Enrico Asinelli dello Sci Club Claviere e su Alessandro Baruffaldi del Cuneo Ski Team. Nella gara 1 Lazzarotto ha vinto con il tempo di 46”,85/100, lasciando a 2” Asinelli e a 2”,39/100 Cesare Librici dello Ski Club Savona.