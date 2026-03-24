Con il Rotary Club di Alba medicina digitale per la prevenzione e la cura a Bossolasco e a Cravanzana

Sabato 7 marzo, dalle ore 10 alle ore 16, il Rotary club di Alba, sotto la presidenza di Piera Arata, ha organizzato il secondo dei tre incontri di “Medicina digitale per la prevenzione e la cura” in Alta Langa a Bossolasco con il patrocinio della Regione Piemonte, dell’ASL CN2 e del Comune di Bossolasco. L’ultimo incontro si terrà sabato 28 marzo a Cravanzana

Il progetto, che si propone di fornire servizi sanitari nelle aree periferiche e decentrate, è condiviso da tutti i Rotary club del basso Piemonte (Alba, Canale Roero, Bra, Savigliano, Cuneo 1925, Saluzzo, Mondovì) sulla scorta dell’esperienza pluriennale in Liguria ed è stato cofinanziato dal Distretto 2032 (che riunisce appunto i club del Basso Piemonte e della Liguria).

Il progetto di Medicina Digitale nasce infatti nel 2022 su iniziativa dei Rotary Club genovesi, sostenuto da un finanziamento della Rotary Foundation, come un progetto pilota per la Liguria.

Nella giornata del 7 marzo, nei locali di Corso Paolo Della Valle 20, e nel camper attrezzato Rotary, la popolazione di Bossolasco ha potuto gratuitamente usufruire di una serie di analisi e di visite specialistiche.

I servizi offerti agli adulti sono stati: analisi di base (glicemia, controllo lipidico, colesterolo, emoglobina glicata, dottor Federico De Rosa e Sandra Forno), anamnesi (dottori Nicola Ernè e Anna Maria Gianti), Ecodoppler (dottori Fulvio Pomero e Matteo Sappa, del Servizio Medicina Interna, con l’assistenza di Orsolina Bonino di A.L.I.CE Prevenzione Ictus), Maculopatia (dott. Alberto Molinatti, Massimo Ligustro e Ester Illustre di Comitato Macula), controllo senologico (dott.ssa Giulia Bisconte della LILT).

In ambito pediatrico, sul camper attrezzato del Rotary, dalle ore 10 alle 13, la dott.ssa Ilaria Negro, del Servizio di Pediatria ha fornito un controllo pediatrico per i bambini tra 0 e 14 anni ed ha insegnato le manovre di disostruzione.

Tutte le attività, eccetto le analisi di base, erano state prenotate, ma ciò non ha impedito di eseguire un numero maggiore di ecodoppler, maculopatia e controllo senologico. La popolazione ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, che ha visto una settantina di persone trattate.

L’incontro promosso dal Rotary di Alba è stato sostenuto con entusiasmo dal Sindaco, Franco Grosso, che ha fornito i locali e assistenza per l’evento.

L’ultimo incontro di “Medicina digitale per la prevenzione e la cura” organizzati dal Rotary club di Alba si terrà sabato 28 marzo a Cravanzana (10-16), in piazza Cesare Pavese (già piazza Marconi) nei locali dell’ambulatorio, del dispensario farmaceutico e nei locali della scuola secondaria di primo grado.

Alle visite gratuite eseguite nei primi due incontri si aggiungeranno il controllo urologico e pneumologico.

Tutte le attività, eccetto le analisi di base e l’anamnesi, devono essere prenotate al Comune di Cravanzana 0173 855015 o per mail [email protected]

Si ringraziano A.L.I.CE Prevenzione Ictus, Comitato Macula, LILT, i Servizio di Pediatria e di Medicina Interna, di Radiologia dell’ASL CN2 che hanno fornito una preziosa collaborazione, e tutti i medici volontari e i soci del club di Alba che hanno che hanno aderito al progetto, in particolare il dottor Nicola Ernè che ha coordinato le varie giornate.

Si ringraziano il Sindaco di Cravanzana, avv. Antonio Iovenio e il dirigente scolastico Bruno Bruna, per la disponibilità dei locali.