Commemorati a Bra i due Carabinieri morti in un incidente nel 2018 a Sommariva del Bosco

Nella mattinata di oggi, 24 marzo 2026, si sono svolte le commemorazioni dei due Carabinieri Alessandro Borlengo e Giorgio Privitera, entrambi in servizio presso la caserma di Sommariva del Bosco, morti tragicamente nel marzo 2018 a seguito di un incidente stradale avvenuto a Borgo San Martino mentre erano in servizio.

Dopo la solenne messa celebrata al santuario della Madonna dei Fiori dal cappellano militare della Legione Piemonte e Valle d’Aosta, don Diego Maritano, è seguita una cerimonia nei pressi della lapide posta in memoria ai due militari caduti in viale Madonna Fiori, cui hanno partecipato i rappresentanti dell’Amministrazione braidese, il comandante della Compagnia Carabinieri di Bra, tenente colonnello Tommaso Gioffreda, i militari dell’Arma in servizio e in congedo, il sindaco di Sommariva del Bosco e i parenti dei militari defunti.