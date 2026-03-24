Anche Moretta sulle nevi di Prato Nevoso nello slalom degli amministratori

Il Comune di Moretta presente sulle piste di Prato Nevoso per un’iniziativa all’insegna dello sport, della collaborazione tra territori e della solidarietà.

Giovedì 19 marzo si è svolta la prima edizione di “Un Comune Obiettivo – La gara che unisce”, competizione di slalom gigante che ha coinvolto sindaci e amministratori delle province di Cuneo e Savona. A rappresentare Moretta è stato il consigliere di maggioranza con delega allo Sport, Michele Alesso, che ha ottenuto, tra l’altro, un ottimo un piazzamento nei primi venti classificati.

«Al di là del risultato – commentano Alesso e il sindaco Gianni Gatti -, che è l’aspetto meno rilevante della giornata, ci siamo sentiti in dovere di rappresentare Moretta sia per confermare la presenza in occasione di un’attività di promozione degli enti locali, organizzata dalla Provincia di Cuneo con quella di Savona, sia in considerazione dello scopo benefico dell’iniziativa. Esserci è stato un piacere e un onore».

L’evento, ideato dai presidenti delle Province di Cuneo e Savona, Luca Robaldo e Pierangelo Olivieri, ha visto la partecipazione di decine di amministratori locali. A conquistare la vittoria dello slalom è stato il sindaco di Marmora, Roberto Colombero.

Patrocinata dalle Regioni Piemonte e Liguria e dalle rispettive sezioni di Anci, la manifestazione ha unito simbolicamente mare e montagna, rafforzando il dialogo tra comunità diverse. La giornata si è aperta con la partecipazione di atleti con disabilità, grazie al supporto dell’associazione Discesa Liberi, evidenziando il valore inclusivo dell’iniziativa.

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e all’Istituto Giannina Gaslini, a sostegno della ricerca e della cura.

Un’esperienza che ha confermato il ruolo dello sport come strumento di coesione e impegno sociale, e che ha visto anche Moretta protagonista.