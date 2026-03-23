Sci Alpino: il cuneese Corrado Barbera 3° nello Slalom dei Campionati Estoni

Archiviati i Campionati Nazionali della Lettonia, a Pozza di Fassa domenica 22 maggio sono cominciati quelli dell’Estonia. In campo maschile vittoria del croato Istok Rhodes dello Ski Klub Varazdin con il tempo totale di 1’,24”,34/100. Sul podio con lui il finanziere badiota Matteo Canins a 45/100 e il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito a 68/100.

La finlandese Silja Koskinen del Turun Slalomseura ha vinto la gara femminile con il tempo totale di 1’,27”,34/100, con 32/100 di vantaggio sulla svizzera Aline Danioth dello Ski Club Andermatt e con 43/100 su Annabel Jallat del Club de Ski Saint François Longchamp. La valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana si è piazzata diciottesima, Anita Ochrymowicz del Sauze d’Oulx ventunesima e l’astigiana Emma Bastita del Sestriere ventiduesima.

Nel secondo Slalom FIS-NJR della Lombardia Cup all’Aprica in campo maschile primo il milanese Ruggero Traniello dello Sci Club Lecco con il tempo totale di 1’,30”,52/100. Decimo posto per il milanese Juno Mazzucconi dello Sci Club Mera, ventiduesimo e ventiseiesimo per i compagni di squadra Filippo Mazzia e Lorenzo Pozzi. La gara femminile è stata vinta dalla bormina Giulia Bonaso dello Sci Club Lecco e la valsesiana Rebecca Frigiolini dello Sci Club Sansicario Cesana è giunta nona.

Le classifiche degli Slalom dei campionati nazionali estoni a Pozza di Fassa

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129195

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129193

Le classifiche del secondo Slalom FIS-NJR della Lombardia Cup all’Aprica

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=130203

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=130204

c.s.