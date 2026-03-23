“Da Zero a 100” torna al Teatro Toselli di Cuneo per la serata di S.O.S. Solidarietà Organizzata Sangue

Dopo il successo al teatro Santa Rosa di Carcare (SV), la band Corrado Leone and Friends torna nuovamente sul palco con lo spettacolo “Da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani”.

Venerdì 27 marzo alle ore 21, infatti, il concerto dedicato alla storia della musica del nostro Paese sarà protagonista al Teatro Toselli di Cuneo per una serata benefica organizzata dall’associazione S.O.S. Solidarietà Organizzata Sangue.

I brani che hanno segnato il passato il presente e che hanno accompagnato intere generazioni riecheggeranno in uno dei teatri più importanti e suggestivi del Piemonte per una buona causa: sensibilizzare sulla donazione di sangue ed emoderivati.

“Abbiamo ricominciato a esibirci davanti un pubblico affezionato e, tra molti volti noti, abbiamo anche trovato dei nuovi amici. La serata di Carcare si è confermata come un appuntamento imprescindibile per noi, ma adesso non vediamo l’ora di salire sul palco del Toselli.” Queste le parole dei membri del gruppo. “Questo evento è speciale, qua non ci esibiamo solo per gli avventori e per noi stessi, ma l’intero evento è organizzato per qualcosa di più importante: le donazioni di sangue, che salvano vite e di cui c’è un disperato bisogno. Se con la musica riusciamo a veicolare l’importanza di questo messaggio, allora abbiamo colto nel segno”.

Cantare, emozionarsi e divertirsi con le canzoni che rappresentano la colonna sonora delle nostre vite è un modo piacevole per affrontare un tema di primario impatto e, perché no, per essere incentivati a donare con un sorriso sulle labbra.

Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio del Comune di Cuneo e in collaborazione con il CSV di Cuneo e con Radio Piemonte Sound.

La serata è a ingresso libero e gratuito, è in ogni caso gradita una donazione per sostenere le attività e le finalità dell’associazione. Per informazioni: 320/2699281.