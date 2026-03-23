Cuneo, Confcooperative Piemonte Sud promuove il secondo appuntamento di Articolo 14 “In Granda si può!”

Nell’ambito del progetto “Articolo 14 (Legge Biagi) – In Granda si può!”, lunedì 30 marzo 2026 alle ore 9.30, presso lo Spazio Relazioni (4° piano) del Rondò dei Talenti di Cuneo, è in programma il secondo dei tre laboratori dedicati all’approfondimento dell’Articolo 14 per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto operativo ed è rivolto in modo particolare alle cooperative sociali del territorio, con un focus specifico sulle esigenze e sulle opportunità del mondo cooperativo. L’Articolo 14 del D.Lgs. 276/2003 è uno strumento che consente di attivare convenzioni tra imprese e cooperative sociali finalizzate all’inserimento lavorativo di persone con disabilità, costruendo percorsi che uniscono inclusione sociale e sviluppo economico.

Nel corso della mattinata saranno approfonditi sia gli aspetti normativi sia quelli applicativi, con l’obiettivo di fornire indicazioni concrete per l’attivazione delle convenzioni. Dopo l’apertura dei lavori e la presentazione del progetto Wellgranda, si entrerà nel merito della procedura di attivazione dell’accordo ex art. 14, analizzandone l’iter, la documentazione necessaria e il quadro di riferimento. Seguirà un approfondimento dal punto di vista delle aziende, con un contributo diretto di Multitel Pagliero S.p.A., e uno spazio di confronto dedicato agli strumenti pratici per l’inserimento lavorativo, con possibilità di dialogo diretto con tecnici del settore.

L’incontro si inserisce in un percorso più ampio articolato in tre appuntamenti: il primo, già realizzato, ha coinvolto le aziende; questo secondo laboratorio è dedicato alle cooperative sociali che operano nell’inserimento lavorativo; il terzo sarà rivolto alle persone in condizioni di fragilità, potenziali beneficiarie dello strumento.

Per Confcooperative Piemonte Sud, partner del progetto, l’Articolo 14 rappresenta una leva strategica per rafforzare il ruolo delle cooperative sociali nei processi di inclusione lavorativa. Come ha ricordato il presidente Mario Sacco: «Questo percorso mette al centro la capacità del sistema cooperativo di costruire soluzioni concrete, in dialogo con le imprese e il territorio. L’Articolo 14 non è solo uno strumento normativo, ma un’opportunità per attivare collaborazioni strutturate e generare impatto sociale, valorizzando competenze e percorsi di inserimento che le cooperative sviluppano da anni».

L’evento è gratuito, ma è richiesta la registrazione tramite il link: https://fondazionecrc.typeform.com/to/RksbM3Wf

L’iniziativa è promossa nell’ambito di Wellgranda – Reti di Welfare, con il sostegno di Fondazione CRC. Il progetto vede la collaborazione di Confcooperative Piemonte Sud insieme a Legacoop Piemonte, UECoop, Confindustria Cuneo, Consorzio Socio Assistenziale del Monregalese, Cooperativa Arcobaleno e Cooperativa Il Laboratorio.