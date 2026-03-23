A Bra passa la Coppi-Bartali: tutte le modifiche alla viabilità

Per effetto di un’ordinanza della Provincia di Cuneo viene disposta la chiusura al traffico dalle 14,10 alle 15,15 di mercoledì 25 marzo 2026 del tratto braidese della statale 231 (dal confine con il territorio di Cinzano fino alla rotatoria di strada Orti), oltre che lungo il percorso urbano della gara, per consentire il passaggio della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Una volta giunti in cima alla discesa degli Orti, i ciclisti percorreranno via Vittorio Veneto e via Cuneo, per poi imboccare via Cherasco alla volta della Città delle Paci. Il divieto comporterà delle modifiche al trasporto pubblico locale.

Nel dettaglio, sulla Linea 1 Bra – Verduno vengono soppresse le seguenti corse:

corsa 461242 delle ore 14:05 in direzione Bra;

corsa 461253 delle ore 14:37 in direzione Verduno.

Linea 2: Sommariva del Bosco – Bra – Verduno:

è soppressa la corsa 462234 delle ore 14:02 in direzione Verduno;

la corsa 462245 partirà alle ore 14:59 da via Vittorio Emanuele / via Crimea in direzione Sommariva Bosco.

Linea 4: Bra – Roreto – Cherasco:

la corsa 464141 delle ore 14:08 in direzione Cherasco sarà limitata a via Conti Petitti scuola;

la corsa 464144 delle ore 14:30 in direzione Bra partirà alle 14:41 da Roreto, via Conti Petitti scuola.

Linea 7 Bra – Pocapaglia:

la corsa 467166 delle ore 14:15 in direzione Bra sarà limitata a Pocapaglia Pian del Forno;

la corsa 467141 delle ore 14:33 in direzione Saliceto subirà una modifica di percorso: da via Brizio non transiterà nel centro di Bra, ma proseguirà in direzione Pocapaglia, transitando da Corso San Secondo, San Michele e Pocapaglia.

Per ulteriori informazioni sul trasporto pubblico è possibile rivolgersi al gestore del servizio, la SAC, chiamando i numeri 0172.411611 o 0172.431658.

(rb)