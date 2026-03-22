Eccellenza B LIVE: CUNEO-CHIERI termina 3-0. RIVIVI LA DIRETTA

Ventiseiesima giornata per il Girone B di Eccellenza piemontese: al “Paschiero” si affrontano AC Cuneo 1905 e Chieri Calcio. SEGUI LA DIRETTA DI CUNEO-CHIERI SU IDEAWEBTV.IT
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LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CUNEO-CHIERI
PRIMO TEMPO
1′ – Si parte! (ore 15.10)
4-2-3-1 per il Cuneo: in porta Cavalieri, difesa con Rizzo, Scotto, Giraudo e Benso; in mediana Rastrelli e Magnaldi, sulla trequarti Ghibaudo, Nacci e Gyimah, con Caristo davanti. Chieri con il 4-3-3: fra i pali Faccioli, retroguardia formata da Rega, Tonini, Benucci e Fabio Castagna; in mediana Mammarella, Spinelli e Fragomeni; in attacco Manfredi, Ponsat e De Santi.
9′ – Vantaggio Cuneo! Nacci da sinistra, Benucci buca l’intervento in area: ne approfitta Caristo che stoppa e la piazza! 1-0!
16′ – Occasione Cuneo! Nacci avvia il contropiede lanciando Caristo: cross da destra che trova proprio il numero 5, bravo a far fuori un avversario con una finta in area. La conclusione, però, è alta!
22′ – Gyimah strozza un pallone molto invitante in mischia, palla fuori
30′ – RADDOPPIO CUNEO!!! Ghibaudo da destra per l’inserimento di Rizzo: sventola del terzino che si stampa sul palo! Sulla respinta Gyimah è freddo nel servire Nacci in posizione ideale per insaccare, 2-0!
36′ – AMMONITO Magnaldi (Cu)
41′ – Stop e tiro in area di Ponsat, palla abbondantemente a lato. Dall’altra parte affondo a destra di Ghibaudo e cross sul quale non arriva nessuno sotto porta.
42′ – AMMONITO Spinelli (Ch)
45′ – 1′ di recupero
45’+1 – INTERVALLO! CUNEO-CHIERI 2-0
SECONDO TEMPO
Nel Chieri dentro Diego Castagna, fuori Manfredi
45′ – Si riparte! (ore 16.13)
47′ – TRIS CUNEO! Ripartenza biancorossa con Gyimah che imbuca per Caristo, bravo a trovare subito l’assist per Nacci: il numero 5 esplode sotto l’incrocio! 3-0!
50′ – Praterie per il Cuneo: Caristo per la corsa di Gyimah che entra in area ma spara alto
51′ – Nel Chieri dentro Ajmar per Spinelli
52′ – AMMONITO Rizzo (Cu)
56′ – Angolo di Nacci, sponda di Scotto: sul secondo palo ci prova Giraudo che non trova la porta
57′ – Clamorosa occasione Chieri! Ponsat servito in profondità, a tu per tu con Cavalieri conclude alto!
61′ – Fuori De Santi, dentro Alhijjawi nel Chieri
63′ – Nel Cuneo in campo Bernardi e Bianco, fuori Nacci e Rizzo
70 – AMMONITO Fragomeni (Ch)
72′ – Fuori Fragomeni, dentro Greco nel Chieri
74′ – Dentro Galfrè per Caristo nel Cuneo
77′ – Angeli per Magnaldi nel Cuneo
79′ – Dentro Delmastro per Gyimah nel Cuneo
82′ – Nella ripartenza Cuneo: Ghibaudo scatta a destra e mette in mezzo, palla leggermente lunga per Galfrè a centro area.
87′ – Fuori Rega, dentro Sicilia
90′ – 2′ di recupero
92′ – FINISCE QUI! CUNEO-CHIERI 3-0