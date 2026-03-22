Eccellenza B LIVE: CUNEO-CHIERI termina 3-0. RIVIVI LA DIRETTA

Ventiseiesima giornata per il Girone B di Eccellenza piemontese: al “Paschiero” si affrontano AC Cuneo 1905 e Chieri Calcio. SEGUI LA DIRETTA DI CUNEO-CHIERI SU IDEAWEBTV.IT

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LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CUNEO-CHIERI

PRIMO TEMPO

1′ – Si parte! (ore 15.10)

4-2-3-1 per il Cuneo: in porta Cavalieri, difesa con Rizzo, Scotto, Giraudo e Benso; in mediana Rastrelli e Magnaldi, sulla trequarti Ghibaudo, Nacci e Gyimah, con Caristo davanti. Chieri con il 4-3-3: fra i pali Faccioli, retroguardia formata da Rega, Tonini, Benucci e Fabio Castagna; in mediana Mammarella, Spinelli e Fragomeni; in attacco Manfredi, Ponsat e De Santi.

9′ – Vantaggio Cuneo! Nacci da sinistra, Benucci buca l’intervento in area: ne approfitta Caristo che stoppa e la piazza! 1-0!

16′ – Occasione Cuneo! Nacci avvia il contropiede lanciando Caristo: cross da destra che trova proprio il numero 5, bravo a far fuori un avversario con una finta in area. La conclusione, però, è alta!

22′ – Gyimah strozza un pallone molto invitante in mischia, palla fuori

30′ – RADDOPPIO CUNEO!!! Ghibaudo da destra per l’inserimento di Rizzo: sventola del terzino che si stampa sul palo! Sulla respinta Gyimah è freddo nel servire Nacci in posizione ideale per insaccare, 2-0!

36′ – AMMONITO Magnaldi (Cu)

41′ – Stop e tiro in area di Ponsat, palla abbondantemente a lato. Dall’altra parte affondo a destra di Ghibaudo e cross sul quale non arriva nessuno sotto porta.

42′ – AMMONITO Spinelli (Ch)

45′ – 1′ di recupero

45’+1 – INTERVALLO! CUNEO-CHIERI 2-0

SECONDO TEMPO

Nel Chieri dentro Diego Castagna, fuori Manfredi

45′ – Si riparte! (ore 16.13)

47′ – TRIS CUNEO! Ripartenza biancorossa con Gyimah che imbuca per Caristo, bravo a trovare subito l’assist per Nacci: il numero 5 esplode sotto l’incrocio! 3-0!

50′ – Praterie per il Cuneo: Caristo per la corsa di Gyimah che entra in area ma spara alto

51′ – Nel Chieri dentro Ajmar per Spinelli

52′ – AMMONITO Rizzo (Cu)

56′ – Angolo di Nacci, sponda di Scotto: sul secondo palo ci prova Giraudo che non trova la porta

57′ – Clamorosa occasione Chieri! Ponsat servito in profondità, a tu per tu con Cavalieri conclude alto!

61′ – Fuori De Santi, dentro Alhijjawi nel Chieri

63′ – Nel Cuneo in campo Bernardi e Bianco, fuori Nacci e Rizzo

70 – AMMONITO Fragomeni (Ch)

72′ – Fuori Fragomeni, dentro Greco nel Chieri

74′ – Dentro Galfrè per Caristo nel Cuneo

77′ – Angeli per Magnaldi nel Cuneo

79′ – Dentro Delmastro per Gyimah nel Cuneo

82′ – Nella ripartenza Cuneo: Ghibaudo scatta a destra e mette in mezzo, palla leggermente lunga per Galfrè a centro area.

87′ – Fuori Rega, dentro Sicilia

90′ – 2′ di recupero

92′ – FINISCE QUI! CUNEO-CHIERI 3-0