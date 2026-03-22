Calcio a 5, Serie A2 – Vittoria di misura del Lecco in casa dell’Elledì a Caramagna

Il gol di Davide Alciati condanna alla sconfitta l’Elledì FC nel 24° turno di Serie A2 Élite (Girone A) con il Lecco. A Caramagna Piemonte termina 4-5.

Elledì FC – Lecco 4-5

Reti: Sandri (2), Cerbone e Dos Santos (Elledì); Alciati (2), Borolo (2) e Masini

LA PARTITA

Al Palasport di Caramagna Piemonte, il primo “quarto” della sfida è giocato all’insegna dell’equilibrio con le due formazioni che si sfidano senza sfondare. La perla di Alciati, bravo a superare due avversari e a trovare i gol, sblocca la gara quando mancano poco più di sei minuti alla fine della prima frazione. Gli ultimi scorci prima dell’intervallo si accendono. L’Elledì impatta con Cerbone (1-1), ma Borolo trova lo spazio per mandare le squadre negli spogliatoi con i suoi in vantaggio sul 2-1.

I ritmi si alzano nei secondi 20 minuti. Il team di Moura (oggi privo di Anderson e Rocha) è cinico e trova altre due gioie del pomeriggio piemontese con il solito Borolo e il sigillo di Masini (1-4). Sotto di tre marcature, la squadra di casa non si scompone e con ordine recupera. La doppietta di Sandri, intervallata dal centro di Dos Santos, rimette tutto in perfetta parità a sei giri di lancette dalla conclusione. A fare saltare, ancora una volta, il banco è Davide Alciati che dalla distanza scrive il nuovo vantaggio bluceleste (4-5).

Nel finale l’Elledì FC ci prova, ma i lombardi sono attenti nel contenere il power play locale.

Ora il programma della Serie A2 Élite prevede due fine settimana di pausa (per Coppa Italia e sosta pasquale) prima delle ultime due sfide decisive.