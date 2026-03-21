I clienti Mercatò di Piemonte e Liguria donano 13.077 kit alimentari al Banco Alimentare

13.077 kit solidali – ciascuno composto da pasta, passata di pomodoro, tonno, fagioli, piselli, fette biscottate e biscotti – pari a oltre 39.230 chilogrammi di alimenti: sono questi i numeri che raccontano il successo ottenuto, per il nono anno consecutivo, dell’iniziativa promossa nei supermercati e ipermercati Mercatò in Piemonte e Liguria (www.mymercato.it).

Un risultato in continua crescita (nel 2025 i kit erano stati 12.072, nel 2024 9.770) che conferma quanto la solidarietà continui a essere un valore centrale nelle comunità locali, grazie al contributo diretto dei clienti, che hanno trasformato un gesto quotidiano come la spesa in un aiuto concreto per le persone e le famiglie in difficoltà.

Nelle prossime settimane, i kit raccolti attraverso il catalogo “Premi per te” 2025/26, che si è concluso il 23 febbraio, saranno distribuiti a chi ne ha più bisogno, rappresentando un supporto tangibile per affrontare situazioni di fragilità. La distribuzione in Piemonte avverrà grazie alla rete di 560 Organizzazioni Partner Territoriali convenzionate con il Banco Alimentare, che ogni giorno supportano oltre 110.000 persone. In Liguria tramite le 372 OPT convenzionate, che assistono più di 65.000 persone.

“Siamo profondamente riconoscenti – dichiara Salvatore Collarino, presidente del Banco Alimentare del Piemonte – ai clienti dei supermercati Mercatò, che ancora una volta hanno scelto di sostenere concretamente chi è in difficoltà attraverso la donazione di alimenti. E siamo altrettanto grati all’azienda, che ci ha confermato la fiducia come partner di questa iniziativa, che rappresenta un esempio concreto di solidarietà e senso civico. È motivo di grande orgoglio poter contare su una comunità così attenta e generosa. I kit raccolti offriranno un aiuto significativo a molte famiglie del territorio. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo”.

c.s.