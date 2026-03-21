Consorzio Monviso Solidale: partono i nuovi corsi per Operatori Socio-Sanitari

Ripartiranno a breve i corsi di prima formazione per Operatori Socio-Sanitari (OSS) sui territori di Fossano, Saluzzo, Savigliano e Verzuolo.

L’iniziativa è promossa, in seguito all’approvazione da parte della Regione Piemonte, dal Consorzio Monviso Solidale, dall’Azienda di Formazione Professionale di Verzuolo, dal CFP Cebano Monregalese di Fossano e dal CNOS FAP di Savigliano, e vedrà la collaborazione con l’ASL CN1.

I corsi sono finalizzati a preparare i partecipanti allo svolgimento di attività volte alla cura e all’assistenza di persone in situazioni di difficoltà, con particolare riferimento ai servizi dedicati ai minori, agli anziani e alle persone con disabilità.

I possibili sbocchi professionali riguardano sia la Pubblica amministrazione (ambito sanitario e assistenziale) sia il privato sociale.

Ognuno dei corsi in partenza ha una durata complessiva di 1.000 ore, così suddivise: 535 ore di lezioni teoriche; 450 ore di attività pratiche; 15 ore dedicate allo svolgimento dell’esame finale.

Allo scopo di presentare al pubblico questo nuovo ciclo formativo si terrà, lunedì 30 marzo alle 15.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Vallauri di Fossano (via S. Michele, 68), uno specifico incontro informativo, durante il quale saranno fornite le informazioni relative ai requisiti d’accesso, al programma formativo, ai costi, alle modalità di selezione e alle opportunità lavorative.

Per prendere parte all’incontro formativo del 30 marzo è necessario compilare il seguente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=GLpTUt9vT0qFZyutxGGStbuCwCMuJ41EvQTDQ4GnCMRUNEwxWkNDN0g2MVRSVTFORDZWWUlOVFRNQy4u&route=shorturl

Per avere informazioni, è possibile contattare:

Consorzio Monviso Solidale (corso Trento, 4 – Fossano), 0172 698620

CNOS FAP (vicolo Orfane, 6 – Savigliano), 0172 726203

AFP (via don Orione, 41 – Verzuolo), 0175 86471

CFP Cebano Monregalese (via Circonvallazione, 13 – Fossano), 0172 646097