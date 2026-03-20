Volley A3/M – Monge-Gerbaudo Savigliano, al PalaSanGiorgio inizia la serie con Terni

Il tempo della resa dei conti è arrivato. Dopo una lunga rincorsa, iniziata a ridosso delle festività natalizie, il Monge-Gerbaudo Savigliano è arrivato a giocarsi le proprie speranze di salvezza in Serie A3 Credem Banca ai playout, con il fattore campo a favore e una gara-1 da disputare al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore, eccezionalmente alle ore 18 di sabato 21 marzo.

L’avversario. Sparring partner in questa lunga maratona, che potrebbe protrarsi anche fino al 25 aprile, data scelta per gara-5 della serie, sarà il Terni Volley Academy, nona forza del Girone Blu al termine della regular season. Gli umbri hanno concluso le loro “fatiche” con 13 punti e il penultimo posto in classifica, frutto di 3 vittorie e 15 sconfitte nelle 18 partite stagionali. Nel loro ruolino di marcia, però, figurano ben 6 ko al tie-break (e due vittorie), che hanno portato in dote altrettanti punti e, soprattutto, la conferma della qualità di un gruppo che se l’è giocata spesso alla pari con gli avversari di turno. L’ultima di queste sconfitte, però, è stata pesantissima: il 3-1 incassato in casa del Green Volley Galatone che, spuntandola in quattro set di fronte a un pubblico infuocato, ha mantenuto la categoria, proprio ai danni degli uomini di Cristiano Camardese. La stagione umbra è stata complessa e a tratti simile a quella dei saviglianesi. Anche Terni, infatti, ha affidato la propria panchina all’allenatore in seconda (Camardese, appunto), sollevando dall’incarico a metà febbraio Leondino Giombini, head-coach da inizio annata. Sul campo, tra i punti di forza della Volley Academy spiccano i punti dell’opposto Martinez, ben 30 contro i leccesi, e la qualità di posto-4, rinforzato con l’arrivo di Lukasz Ciupa dalla Mongolia nel mese di gennaio. Insomma, un avversario ricco di individualità.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I biancoblù arrivano all’appuntamento più importante con la voglia di riscattare una stagione fatta di alti e bassi. Il recente ko contro Belluno, del tutto ininfluente ai fini della classifica, ha lasciato comunque buone sensazioni, mettendo in mostra una squadra capace di giocarsela a lungo alla pari contro la seconda forza del girone. Coach Andrea Berra riconosce l’importanza dell’incontro: “Gara-1 è già importante. Quando giochi con il fattore campo, sai di avere un’occasione, ma è altrettanto vero che la pressione è tutta su di te. Io sono dell’idea che al meglio delle cinque partite emergerà sicuramente la squadra che merita di mantenere questa categoria. Vogliamo esserlo noi, e per farlo dovremo fornire la miglior versione di noi stessi”.

I precedenti. Quella di sabato 21 marzo sarà una prima volta tra le due squadre, che in appena 35 giorni (dal 21 marzo al 25 aprile) potrebbero passare dall’essere quasi sconosciute a poter vantare ben cinque precedenti, destinati a restare nella storia di entrambe.

Uno special guest d’eccezione. Per l’occasione, il Monge-Gerbaudo Savigliano potrà contare sul sostegno di un gradito ospite: è Lorenzo Codarin, centrale della MA Acqua S. Bernardo Cuneo in Superlega. Classe 1996, Codarin veste i colori biancoblù cuneesi dal 2020 e vanta nel suo palmares una Supercoppa italiana di A2 (vinta con Cuneo), un Mondiale per club e una Coppa Cev (conquistati nell’esperienza al Trentino tra il 2018 il 2020).

I biglietti. È già possibile acquistare i biglietti per le gare casalinghe del Monge-Gerbaudo Savigliano nei playout. Per tutti, inclusi gli abbonati della regular season, sarà necessario acquistare il ticket, il cui prezzo è di 10 euro. Previste due tipologie di riduzioni: 8 euro per il “family”, riservato ai famigliari dei tesserati saviglianesi, e 6 euro per il ridotto, riservato ai ragazzi tra i 17 e 18 anni e agli Over 65. Ingresso gratuito, invece, per bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni. In vista di gara-1, fino alle ore 16 di sabato 21 marzo i biglietti saranno disponibili sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.