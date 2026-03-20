Un Comune Obiettivo – La gara che unisce”: a Prato Nevoso trionfa la solidarietà

Si è svolta giovedì 19 marzo sulle piste di Prato Nevoso la prima edizione di “Un Comune Obiettivo – La gara che unisce”, evento che ha visto protagonisti sindaci e amministratori delle province di Cuneo e Savona in una sfida di slalom gigante all’insegna dell’inclusione e della collaborazione tra territori.

L’iniziativa, ideata dai presidenti di Provincia Luca Robaldo e Pierangelo Olivieri, rappresenta un unicum a livello nazionale: per la prima volta, primi cittadini e amministratori di due province diverse si sono messi in gioco in una competizione sportiva con finalità benefiche.

L’evento, patrocinato dalle Regioni Piemonte e Liguria, da ANCI Piemonte e ANCI Liguria, ha unito simbolicamente mare e montagna, confermando la volontà di rafforzare il legame tra comunità diverse ma complementari.

La giornata si è aperta con la partecipazione di atleti con disabilità, grazie al supporto di Discesa Liberi, realtà locale impegnata nello sport inclusivo, sottolineando il valore sociale dell’iniziativa. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a favore dell’istituto Giannina Gaslini e della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, a sostegno delle attività di ricerca e cura.

A imporsi nella classifica assoluta è stato il sindaco di Marmora (Cn), Roberto Colombero, con il tempo di 39.79. Alle sue spalle Giacomo Barlocco, consigliere comunale di Tovo San Giacomo (Sv, crono di 41.76), e il sindaco di Albenga (Sv), Riccardo Tomatis (42.20). Appena ai piedi del podio Pier Paolo Ravera (Roburent), Emma Olivieri (Bardineto), Francesco Cioffi (Cartignano) e Osvaldo Demaria (Dogliani), in una classifica molto equilibrata.

La graduatoria provinciale cuneese ha premiato ancora Roberto Colombero, che ha preceduto Pier Paolo Ravera (44.39) e Francesco Cioffi (44.85). Tra gli amministratori savonesi, trionfo di Giacomo Barlocco (41.76), davanti a Riccardo Tomatis (42.20) ed Emma Olivieri (44.83).

“Un Comune Obiettivo – La gara che unisce” si conferma molto più di una competizione sportiva: un momento concreto di collaborazione istituzionale, capace di promuovere valori di inclusione, solidarietà e coesione territoriale.

L’evento ha dimostrato come lo sport possa essere un potente strumento di unione tra comunità, rafforzando il dialogo tra territori e contribuendo a costruire una rete sempre più solida tra Piemonte e Liguria.

Alberto Oliva (amministratore unico Prato Nevoso SpA)

“Prato Nevoso si conferma non solo come destinazione turistica d’eccellenza, ma come luogo capace di ospitare eventi che uniscono sport, istituzioni e solidarietà. È stato emozionante vedere tanti amministratori mettersi in gioco per una causa così importante”.

Gianmarco Sala (dg Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro)

“Iniziative come questa rappresentano un sostegno concreto alla ricerca: ogni contributo, anche simbolico, si traduce in nuove opportunità di cura. Ma soprattutto, è il messaggio di comunità e partecipazione che fa davvero la differenza”.

Renato Botti (direttore generale IRCCS Istituto Giannina Gaslini)

“La partecipazione e l’entusiasmo che accompagnano questa iniziativa sono un segnale importante di attenzione verso i bambini e le loro famiglie. Lo sport, soprattutto in età pediatrica, è uno strumento fondamentale di salute e inclusione e contribuisce a una crescita sana ed equilibrata. Ringraziamo Prato Nevoso S.p.A. per l’ospitalità e la sensibilità dimostrate, così come tutte le istituzioni presenti che hanno scelto di sostenere questa giornata. Il contributo raccolto sarà prezioso per le nostre attività di cura e ricerca. In una fase importante come quella della realizzazione del Nuovo Gaslini, che porterà a un rinnovamento profondo dell’ospedale, la vicinanza del territorio rappresenta un segnale concreto di fiducia e responsabilità verso il futuro dei nostri bambini”.

Anna Zanuttini (segretario generale di Fondazione Gaslininsieme ETS)

“Giornate come questa dimostrano che fare del bene può essere anche un momento di gioia condivisa. Ogni contributo raccolto si traduce concretamente in percorsi di cura migliori, in attrezzature, in progetti di ricerca e in supporto alle famiglie che vivono momenti difficili. Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno scelto di esserci: la generosità di chi partecipa è il motore che ci permette di guardare avanti, verso un Gaslini sempre più moderno e vicino ai bisogni dei più piccoli”.

Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte)

“Questa giornata è l’esempio di come lo sport possa diventare strumento di coesione e collaborazione tra territori. Piemonte e Liguria insieme per una causa nobile dimostrano che, quando si fa squadra, si possono raggiungere risultati importanti”.

Luca Robaldo (presidente Provincia di Cuneo)

“Abbiamo voluto creare qualcosa che andasse oltre la competizione: un momento di unione tra amministratori e territori diversi, con un obiettivo solidale concreto. La risposta è stata straordinaria e ci incoraggia a proseguire su questa strada”.

Pierangelo Olivieri (presidente Provincia di Savona)

“Questa gara rappresenta perfettamente lo spirito di collaborazione tra le nostre comunità. È stato bello vedere tanti colleghi partecipare con entusiasmo, dimostrando che insieme possiamo costruire iniziative di grande valore umano e istituzionale. Questa è stata la prima edizione di un evento che riproporremo a Prato Nevoso anche l’anno prossimo, coinvolgendo gli interi territori regionali di Piemonte e Liguria”.