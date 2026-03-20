Seconda Categoria F-G – Roretese e Revello sfidano le “belle” di Coppa! Derby cuneese tra Stella Maris e Sportroero

Ci si avvia verso il rush finale della regular season sui campi cuneesi di Seconda Categoria che si appresta a vivere la ventiduesima giornata di campionato.

Nel Girone F derby cuneese molto importante tra Stella Maris e Sportroero con i padroni di casa bisognosi di punti salvezza e la capolista che deve mantenere la vetta in attesa dei recuperi. Potrebbe dare una mano alla prima della classe il Piobesi che, con l’intento di uscire da una serie di risultati negativi culminati con l’eliminazione in semifinale di Coppa Piemonte, sarà di scena sul terreno di gioco del Duomo Chieri. Turno esterno, infine, per la Polisportiva Montatese sul campo del fanalino di coda Valfenera, squadra da non sottovalutare capace di battere nell’ultima gara di campionato il Piobesi.

Nel Girone G trasferta non semplice per la capolista Roretese che sarà di scena sul campo di una Benese fresca finalista in Coppa Piemonte. Spera in un passo falso della battistrada l’inseguitrice Revello che se la dovrà vedere con l’altra finalista di Coppa: l’Orange Cervere, impegnato nella lotta per non retrocedere. In zona play off turni interni per Giovanile Genola e San Biagio che partono con i favori del pronostico rispettivamente contro Bagnasco e Cortemilia mentre cerca i tre punti in trasferta il Carrù Magliano Alpi sul campo del fanalino di coda Langa. Al centro della classifica scontro diretto tra Manta e San Chiaffredo, divisi da una sola lunghezza, mentre l’Olimpic Saluzzo cerca conferme sul terreno di gioco del Caraglio.