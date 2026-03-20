RACCONTI DI SPORT – Sport, educazione e formazione: Ginnastica Alba è scuola di vita

Non solo uno sport, ma una proposta di educazione e vita. Fortemente radicata sul territorio e con la forza di una storia lunga oltre 50 anni, la Ginnastica Alba rappresenta una delle realtà più attive e prolifiche del settore in provincia di Cuneo, non fermandosi solo nel capoluogo delle Langhe, ma puntando, partendo dalla palestra del “Luigi Einaudi” a fare comunità e rete. Figura centrale all’interno della società, fondata nel 1973, è la Direttrice Tecnica Laura Revello che, proprio con la Ginnastica Alba, ha mosso i suoi primi passi, crescendo sportivamente ed umanamente, e contribuendo allo sviluppo della disciplina ed alla costruzione del club dalle sue fondamenta. Nel gennaio 2026, è stata premiata come atleta dell’anno dal­l’Unione Nazionale Veterani dello Sport per i risultati ottenuti in carriera e per il suo impegno nell’insegnamento.

Signora Revello, torniamo alle origini della Ginnastica Alba…

«Una storia nata per volontà di un gruppo di ragazzine, di cui facevo parte, che frequentavano le scuole medie, appassionate della ginnastica e che coltivavano un forte desiderio di attività sportiva: in quel periodo però, ad Alba, non esistevano realtà di questo genere. Leggendo la rivista “Il Ginnasta”, che arrivava ad una di queste amiche, abbiamo scoperto che a Torino vi era la sede del Comitato Piemonte VdA della Federazione: ci siamo quindi fatti portare in sede, per incontrare il professor Melchiorre Bracco, il quale ci ha messo in contatto con due persone, di Nizza Monferrato che, appena uscite dall’Isef, già lavoravano nel campo della ginnastica. Ci siamo, quindi, attivate e, grazie alla disponibilità di Piera Morino, dei genitori e del sindaco Francesco Sobrero, abbiamo trovato la palestra ed il gruppo di ginnaste: fu fondata, così, la Ginnastica Alba».

Superati i 50 anni di vita, cosa rappresenta oggi la Ginnastica Alba?

«È un progetto che, prima di essere altamente sportivo, è soprattutto educativo e formativo. Le nostre ginnaste istruttrici lavorano con grande passione, umiltà con le bambine, che noi accogliamo dai 3 fino ai 25 anni, per dimostrare che questa disciplina non finisce con la maggiore età, ma va oltre. Nel momento storico che stiamo vivendo, pensiamo sia una proposta non utile ma necessaria: vediamo cosa accade, a partire dai ragazzini fino agli adulti, un mondo che non ha più valori ed ha poca umanità».

Il cammino del club si è intrecciato fortemente con il suo personale…

«Sì, dopo gli anni da ginnasta, ho frequentato l’Isef e, in seguito, la Suism a Lione e Torino, per poi insegnare nella scuola media ed intraprendere tutti i percorsi tecnici, come istruttore e giudice, regionale e nazionale, sia nella Federazione Ginnastica d’Italia, che nella Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici. Ma oggi preferisco lavorare in campo come allenatrice».

Un’analisi sul movimento della ginnastica?

«Il movimento è in crescita, sia a livello locale che a livello nazionale. Per quanto ci riguarda, possiamo vantare oltre 160 ginnaste iscritte, nelle varie sezioni, e possiamo affermare di essere leader in Italia fra le società di Ginnastica Estetica di Gruppo, start up ed internazionale, nonché presenti con tutti i settori, Ginnastica per tutti, Silver e Gold, nella Ginnastica Ritmica. Lo scorso 15 marzo abbiamo organizzato la seconda prova del Campionato Italiano di Ginnastica Estetica di Gruppo, a Bra, con circa 300 partecipanti provenienti da tutto il Paese».

La vostra società si muove oltre i confini albesi…

«Il rapporto con il territorio è intenso: siamo nati sì come Ginnastica Alba, ma negli anni ci siamo sviluppati. Ad oggi possiamo contare cinque sezioni: naturalmente Alba, dove risiede il centro tecnico e dove operano tutti gli allenatori ed insegnanti, tutti cresciuti proprio nel club, nostro fiore all’occhiello; poi Neive, Monticello, Castagnole Lanze e Bra che ci consentono di estenderci sul territorio, con lezioni promozionali, lavorando sull’inclusione e sulla collaborazione con le amministrazioni comunali che si susseguono, anche per la partecipazione ad alcune importanti manifestazioni sul territorio: cerchiamo sempre di essere costruttivi e propositivi, questa è la nostra linea guida».

Non solo Direttrice Tecnica, ma anche imprenditrice con l’azienda agricola “La Madonnina”. Come si conciliano gli impegni?

«Penso che chi più fa più farebbe, chi meno fa meno farebbe: cerco di conciliare tutte le attività, anche se forse avrei bisogno, ogni giorno, del doppio delle ore. La vita dello sport, però, aiuta ad ottimizzare i tempi e ad organizzarsi: sono felice di potermi affidare ad istruttrici che sono state mie ginnaste, come Silvia Bruno, Francesca Cassan, Margherita Dotta, Laura Micca, Yuliya Peythiak e Chiara Rivetti, e dalle nuove allenatrici, alcune ancora in attività, Micaela Giordano, Chiara Tibaldi, Silvia Torrero, Chantal Sobrino, Eva Petrova e la nostra capitana Francesca Voglino, punta di diamante, oltre a tante altre che fanno parte della nostra famiglia”.

Torniamo alla Ginnastica Alba. Cosa vi attende nel 2026?

«Non ci fermiamo mai: le squadre di Ginnastica Estetica di Gruppo saranno impegnate nelle prove del Campionato Italiano e nella Coppa Italia. E poi gli appuntamenti internazionali, sognando di raggiungere il Campionato del Mondo in Giappone, a novembre».

«Questo club, una famiglia dai legami speciali»

«La Ginnastica Alba è una realtà bella, una famiglia in cui si creano dei legami speciali. – racconta la ginnasta ed istruttrice Micaela Giordano – Con tutte le esperienze, comprese le trasferte, che ho potuto fare in questi anni, sono cresciuta e diventata la ragazza che sono oggi: questa è una vera scuola di vita». Aggiunge la capitana Francesca Voglino: «Qui, un percorso bellissimo. Questa è una scuola di ginnastica, in cui non si insegnano solo le basi della ritmica, ma di tutto, ed in cui la disciplina sta al primo posto. Un luogo in cui è possibile crescere, e tanto».