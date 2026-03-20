Primo appuntamento del 2026 con Aperti per restauro: visita al Grottino del Castello di Racconigi

Il Castello di Racconigi ospita il primo appuntamento del 2026 di Aperti per restauro. La possibilità per i visitatori di accedere ai lavori di restauro e conservazione in corso in alcuni beni di proprietà dei partner è una delle azioni previste all’interno del progetto Interreg ALCOTRA n. 20119 “SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa”. Il progetto, promosso dal Dipartimento della Savoia, dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, dalla Fondazione Hautecombe e dall’associazione Le Terre dei Savoia,

promuove una serie di attività di valorizzazione del patrimonio territoriale al fine di creare una destinazione turistica unitaria transfrontaliera. Tra queste, anche una serie di interventi che renderanno maggiormente fruibili e ancora più suggestivi alcuni siti individuati lungo il percorso.

Il Castello di Racconigi ha all’attivo il restauro della statuaria esterna e del “Grottino” di Carlo Alberto e domenica 29 marzo il nuovo calendario di aperture al pubblico partirà proprio da quest’ultimo, una piccola grotta artificiale che funge da ingresso all’Appartamento di Carlo Alberto e che si affaccia sul parco, lungo il fronte nord del Castello.

Si terranno due incontri di approfondimento, uno alle ore 15.30 e uno alle ore 16.15. Gli appuntamenti, focalizzati sull’illustrazione dei lavori, saranno introdotti da Laura Gallo, responsabile delle collezioni della residenza. Durante la visita si parlerà del contesto storico e artistico in cui venne ideato e sarà possibile assistere ai lavori, dialogando direttamente con le restauratrici della ditta Coopera Heritage Conservation che se ne stanno prendendo cura.

La durata delle visite è di 30 minuti ed è ammesso un numero massimo di 25 partecipanti per slot.

Prenotazione obbligatoria al link https://museiitaliani.it/ e sull’apposita app di Musei Italiani.

Al termine dell’incontro verrà proposto un laboratorio gratuito dedicato alla rilettura creativa di motivi e forme decorative tratti dagli spazi dei Bagni di Carlo Alberto. Destinatari: età consigliata dai 4 ai 14 anni.

Costi del biglietto:

Ingresso standard euro 8,00

Ingresso ridotto per ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni euro 2,00

Gratuito per visitatori di età compresa tra 0 e 18 anni; docenti delle scuole italiane pubbliche e private paritarie con presentazione della certificazione del proprio stato di docente; studenti delle facoltà di Architettura, Lettere e Filosofia; titolari dell’Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card e Royal Pass; personale Ministero della Cultura; membri ICOM; giornalisti muniti di tessera professionale; accompagnatori di persone con disabilità.

L’attività laboratoriale è gratuita, previo acquisto del biglietto ordinario di ingresso al Castello.

Si ricorda che i lavori di restauro e conservazione sono finanziati dal programma INTERREG VI-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2021-2027.

Iniziativa realizzata con le Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali – Piemonte.