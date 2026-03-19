Salone della Fondazione CRC di Cuneo: Acqua Sant’Anna e LVIA per la Giornata dell’Acqua

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Acqua Sant’Anna conferma il proprio impegno sociale e ambientale partecipando alla conferenza pubblica organizzata dall’associazione LVIA. L’appuntamento è fissato per il 25 marzo 2026, alle ore 17:30, presso il Salone della Fondazione CRC di Cuneo.

L’incontro sarà un importante momento di riflessione che vedrà il confronto tra diversi attori del territorio, tra cui ACDA, ARPA Piemonte e LVIA, per discutere la gestione e la tutela della risorsa idrica. Durante l’evento, LVIA illustrerà i progressi del progetto “Kijani Pemba” in Tanzania, iniziativa che Acqua Sant’Anna sostiene attivamente per garantire il diritto all’acqua potabile nelle aree più fragili del pianeta.

Acqua Sant’Anna ha scelto di sostenere la campagna “Acqua è Vita” di LVIA contribuendo alla realizzazione di due nuovi pozzi nel Distretto di Chake Chake, sull’Isola di Pemba. In un contesto segnato da grave scarsità idrica e vulnerabilità climatica, l’intervento permette di:

Fornire fino a 400.000 litri di acqua al giorno.

Garantire l’accesso a una fonte sicura per circa 45.000 persone.

Migliorare la salute e restituire tempo prezioso a donne e bambini, riducendo le lunghe code per l’approvvigionamento.

Supportare direttamente 120 famiglie per un anno attraverso lo speciale “Certificato dell’Acqua” sottoscritto dall’azienda.

Alla conferenza interverrà Cristiana Genta, Marketing & Communication Director di Acqua Sant’Anna, che illustrerà come la sostenibilità sia da sempre il pilastro centrale della strategia aziendale: “Il sostegno al progetto LVIA rientra nel più ampio piano di Responsabilità Sociale d’Impresa di Acqua Sant’Anna, da sempre orientato alla tutela delle persone e dell’ambiente, condividendo la visione del nostro fondatore Alberto Bertone. Questo valore si traduce oggi in un welfare attento alle persone e in progetti di solidarietà internazionale come ‘Kijani Pemba’. Contribuendo alla realizzazione di questi nuovi pozzi, non costruiamo solo infrastrutture, ma investiamo nel futuro e nella dignità di 45.000 persone, in piena coerenza con i valori che da sempre ci guidano. La nostra partecipazione al progetto riflette un modello di sviluppo responsabile che guida ogni nostra scelta, dalla tutela delle sorgenti delle Alpi Marittime fino ai progetti di cooperazione in Tanzania. Dalla rivoluzionaria Bio Bottle in materiale vegetale all’uso di trasporti a basso impatto come il treno e i camion a Bio LNG, lavoriamo costantemente per ridurre la nostra impronta ambientale. Portare acqua sicura nel distretto di Chake Chake è la naturale estensione di questa filosofia di protezione della risorsa idrica.”