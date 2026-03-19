Edicole, ultime luci in Granda Storie di un mestiere che resiste

C’è un momento, tra le 5 e le 6, in cui la città sembra trattenere il fiato. Le serrande si alzano piano, come palpebre che non vogliono svegliarsi. «È l’ora in cui senti tutto», racconta un edicolante di Cuneo. «Il camion che frena, il pacco che cade, il primo cliente che tossisce. È un mondo che esiste solo per chi lo vive». Le edicole resistono anche per questo: perché custodiscono un’alba che nessuno vede più. Quando la città è ancora un’ombra e i bar non hanno acceso le macchine del caffè, c’è un rumore che resiste: il fruscio dei pacchi di giornali che si aprono. È un suono antico, quasi liturgico. L’ultimo rito di un mestiere che non dorme mai. Le edicole si svegliano prima di tutti, e forse anche per questo stanno scomparendo: nessuno vuole più alzarsi quando il mondo dorme. Eppure, in mezzo a questo crepuscolo, c’è chi continua a crederci. Chi investe, chi rilancia, chi si ostina a pensare che la carta non sia solo carta, ma un presidio, un gesto, un’abitudine che vale la pena difendere. Un mestiere che vive di mani, di occhi, di relazioni. E che oggi, più che mai, ha bisogno di essere raccontato.

Il cuore del settore – Il mestiere cambia, ma non muore

Per capire dove sta andando il mondo delle edicole bisogna ascoltare chi lo vive da due lati diversi: chi distribuisce e chi rappresenta. Fabio e Fulvio Lenzi, Regis Distribuzione Giornali, non hanno dubbi: «La gente pensa che le edicole stiano morendo, ma non è così semplice. In provincia di Cuneo ci sono circa 300 rivendite. Le edicole “pure” sono meno del 15%, è vero, ma il resto è un ecosistema: tabaccai, bar, cartolerie, mini market. Il giornale oggi vive dentro altri negozi. È cambiato il contenitore, non il bisogno». E aggiungono: «Il 2025? Abbiamo chiuso con un leggero incremento. Non lo diciamo per vantarci: è un dato. Se i quotidiani scendono, significa che i periodici crescono. E crescono davvero».

Il loro segreto è la modernizzazione: «Da vent’anni tracciamo tutto. Ogni copia, ogni resa, ogni movimento. Questo ci permette di evitare mancanze, di non lasciare buchi. Una volta l’edicolante passava ore a fare i conti a mano. Oggi è tutto informatizzato. E chi non si aggiorna resta indietro».

Piero Aiello (foto sopra al titolo), vicesegretario nazionale di Snag, il sindacato degli edicolanti, porta la voce di chi sta dietro il bancone: «Con la sola vendita dei giornali non si vive più. Vent’anni fa c’erano 35mila edicole; oggi i punti vendita sono circa 20mila, e le edicole vere tra 12 e 13mila. Ci siamo dimezzati. Ma non è solo crisi: è trasformazione». E racconta: «La mia, in corso Orbassano a Torino, è un’edicola pura, ma da anni facciamo servizi: pacchi, certificati, pagamenti, ricariche. È l’unico modo per restare competitivi. La gente entra per mille motivi, e magari compra anche il giornale».

Sul ricambio generazionale, le voci si sovrappongono. Aiello: «Nessuno vuole più fare questo mestiere. È duro, richiede sacrifici. Devi essere lì alle 5.30, anche il sabato. E la sera ci sono rese, ceste, contabilità. È un lavoro che ti mangia la giornata». Lenzi: «Chi va in pensione non trova nessuno. È così in tanti settori. Ma chi resta, oggi, è più forte. Più preparato. Più consapevole».

Eppure, non mancano spiragli. Aiello racconta la storia di un ragazzo che ha rilevato un’edicola che nessuno voleva: «Gli ho detto: “Fai una settimana da me, poi decidi”. Alla fine mi ha detto: “Mi piace. Mi piace la gente, mi piace l’alba, mi piace il ritmo”. Ha comprato l’edicola. In un anno si è ripagato l’investimento. Ha introdotto servizi nuovi, ha fatto un piccolo impero di carte Pokémon. È felice. E la madre, che all’inizio era terrorizzata, ora gli dà una mano».

I Lenzi rilanciano con un gesto concreto: «Il primo dicembre abbiamo acquisito la provincia di Genova. Se non credessimo nel settore, non avremmo messo un euro. Avevamo la possibilità di uscire, invece siamo entrati ancora di più. Perché questo mondo ha futuro. Non per tutti, ma per chi lo sa fare sì».

Il quadro che emerge è netto: il mestiere non muore, cambia pelle. E chi lo fa vivere oggi è una minoranza ostinata, competente, capace di reinventarsi.

«La verità – dice Fabio Lenzi –, è che ogni edicola è una storia a sé. C’è quella che vive di cruciverba, quella che esplode con i manga, quella che va avanti grazie ai collezionabili. Noi dobbiamo capirle una per una». Suo fratello Fulvio aggiunge: «Non portiamo solo giornali. Portiamo equilibrio. Se sbagliamo le copie, l’edicolante perde clienti. Se gliene mandiamo troppe, perde soldi. È un mestiere di precisione, non di pacchi». Aiello annuisce: «E poi c’è la parte umana. La gente entra e ti racconta tutto». “Mio figlio si sposa”, “Mi hanno rubato la bici”, “Non dormo da tre notti”. L’edicola è un confessionale laico. È un osservatorio sociale che nessun algoritmo potrà mai replicare. E conclude: «Chi pensa che questo lavoro sia solo vendere carta non ha capito niente. Vendiamo presenza. Vendiamo ascolto. Vendiamo un pezzo di normalità».

LE VOCI DELLE EDICOLE

Fossano – Dietro il bancone non si sta fermi

Dice Giuliano Piergiuseppe Burdisso, viale Regina Elena 122: «Sono qui dall’89. Ho visto passare generazioni. I giornali li comprano gli anziani, i giovani niente. Ma non è vero che non facciamo nulla: al mattino siamo in due, uno serve e l’altro fa le rese. È un lavoro che non finisce mai». E aggiunge: «Le edicole pure? A Fossano non ce n’è più una. Ma la gente ha ancora bisogno di un posto dove trovare qualcosa di vero, di fisico. E noi siamo qui».

Cuneo – Trovare un giovane è come trovare una miniera d’oro

Parla Mauro Botta, con Giuseppe Calandra, via Grandis 3: «Sono 18 anni che lavoro qui. I giovani non comprano giornali e non vogliono fare questo mestiere. “Troppo presto, troppo lungo, troppo tutto”, dicono. E infatti chi va in pensione non trova nessuno». Poi sorride: «Noi resistiamo perché siamo un po’ di tutto: edicola, cartoleria, giocattoli, stampe. Se fossimo solo edicola, avremmo già chiuso».

Alba – Alle quattro siamo già in piedi

Dicono Daniela e Roberto Careggio, Edicola Verde: «I giornali li comprano gli anziani. I giovani neanche i fumetti. E tutto è diventato complicato: portali, messaggi, richieste che nessuno legge. Una volta telefonavi e ti mettevano la copia in cesta. Ora è tutto impersonale». E raccontano: «Alle quattro siamo già qui. E la sera andiamo a casa alle dieci. È un lavoro che ti mangia la vita, ma è anche un lavoro che ti dà un posto nel mondo».

Mondovì – Quattro generazioni e un futuro che si assottiglia

Parla Giuliano Piergiuseppe, Edicola Calandri: «Siamo alla quarta generazione. Il bisnonno vendeva giornali sotto i portici di via Sant’Agostino. Ma il futuro lo vedo male. Ai miei figli ho vietato di continuare. I quotidiani calano, i locali calano. A Mondovì siamo rimasti in pochi». Poi sospira: «Una volta le edicole erano un presidio. Adesso, se vuoi venderle, devi quasi regalarle».

Bra – Se non ti mandano la merce, perdi i clienti

Dice Sabrina Falco, via Cuneo 43: «Sono qui da vent’anni. Per anni mi hanno rifornito malissimo: Corriere, Repubblica, settimanali… mancava sempre qualcosa. E perdi clienti. La gente entra due volte, poi cambia strada». Ora va meglio, ma non dimentica: «Io faccio tabacchi, Lotto, un po’ di cartoleria. Solo coi giornali non vivi. Ma quando arrivano, quando li hai, la gente li vuole ancora».

Saluzzo — Non mi faccia parlare dei giornali che mi arrabbio

Parla Giuseppe Vada, via Spielberg 66: «L’edicola è di famiglia dal ’64. Ma i giornali… lasciamo perdere. Internet ha ucciso tutto. I quotidiani li comprano quattro anziani. I giovani niente, neanche i fumetti». E poi sbotta: «La distribuzione è penosa. Mancano copie, arrivano tardi. Come faccio a vendere ciò che non arriva? Se dovessi vivere solo di edicola avrei già chiuso».

Savigliano — Il mercoledì è un fiume umano

Dice Davide Ferrero, piazza del Popolo 1: «Siamo qui da 18 anni. Facciamo di tutto: Amazon, giocattoli, figurine, riviste di nicchia. Il mercoledì, con i periodici locali, entrano duecento persone. È un fiume umano». E aggiunge: «Ma siamo rimasti in tre in tutta la città. Chi va in pensione non trova nessuno. È un mestiere che si regge solo se ci credi davvero».

La resistenza, nelle edicole, non è un gesto eroico. È una somma di micro scelte: aprire anche quando piove, anche quando nevica, anche quando non passa nessuno. È ricordarsi che il signor Carlo vuole il suo quotidiano piegato in due, che la signora Maria prende la sua rivista solo il martedì, che il ragazzo delle figurine arriva sempre trafelato all’ultimo minuto. È un mestiere che vive di memoria e di cura. E allora sì, le edicole resistono. Resistono perché qualcuno continua a credere che un giornale passato di mano in mano abbia ancora un valore. Resistono perché ogni mattina c’è almeno una persona che dice: «Meno male che ci siete». Resistono perché, finché una serranda si alza, la città non è del tutto digitale. C’è ancora un luogo dove le notizie hanno un odore, un peso, un gesto. E questo, oggi, è già rivoluzione.

È vero che le edicole non sono più solo edicole. Sono tabaccherie, mini centri servizi, micro presidi di quartiere. La carta non muore: cambia forma, cambia mani, cambia orari. Resiste dove c’è qualcuno disposto ad aprire alle 6, a sistemare le rese, a conoscere i clienti per nome. E forse, in questo mondo che corre, proprio quella lentezza, quella ritualità, quella presenza quotidiana sono ciò che rende ancora indispensabile un mestiere che sembrava destinato a sparire.