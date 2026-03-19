Coppa Seconda/Terza Categoria – Benese ed Orange Cervere sono le finaliste! Eliminate Carrù Magliano Alpi e Piobesi

Non sono serviti supplementari o rigori. Le due finaliste della Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria hanno chiuso la pratica al termine dei canonici 180’.

Dopo il successo dell’andata per 3-0 vince anche la gara di ritorno la Benese che batte a domicilio il Carrù Magliano Alpi per 2-3. La doppietta di Burdisso ed il centro di Domnori regalano una storica finale alla Benese facendo da contraltare ai gol casalinghi di Diego e Jacopo Odasso.

Regge l’urto e si qualifica alla finalissima anche l’Orange Cervere che difende con i denti il vantaggio ottenuto nella gara di andata conclusa sul 2-3 ed elimina il Piobesi. Termina 2-2 la gara di ritorno con le realizzazioni di Haida e Raucci che rispondono a quelle gialloverdi di Eusebio e Ciravegna, rivelandosi decisive.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Semifinali Ritorno

Carrù Magliano Alpi – Benese 2-3 (and. 0-3)

Piobesi – Orange Cervere 2-2 (and. 2-3)