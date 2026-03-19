Con Alp la Pietra di Langa diventa segno distintivo

Nel cuore dell’Alta Langa, tra i famosi noccioleti di Cortemilia, nasce una realtà imprenditoriale fondata su radici profonde, visione e rispetto autentico per il territorio. Alp® racconta un percorso familiare che ha saputo trasformare una tradizione locale in un’impresa riconosciuta e apprezzata sia in Italia sia sui mercati internazionali.

Da oltre trent’anni l’azienda si dedica all’estrazione e alla lavorazione della Pietra di Langa con un obiettivo chiaro: valorizzare il calore e l’autenticità della pietra integrandoli con le esigenze dell’edilizia contemporanea. Il lavoro quotidiano dell’azienda si fonda su sostenibilità, qualità artigianale e attenzione per ogni dettaglio. La filosofia aziendale si basa sulla volontà di creare un rapporto diretto con clienti e progettisti, accompagnandoli nella realizzazione di spazi che uniscano tradizione e innovazione.

In un mercato spesso orientato verso materiali artificiali e produzioni standardizzate, Alp® ha scelto una direzione diversa: il ritorno alla materia naturale, alla lavorazione su misura e alla bellezza autentica della pietra, caratterizzata da unicità che rendono ogni elemento irripetibile.

Le proposte si orientano verso rivestimenti, pavimentazioni e lavorazioni su misura per interni ed esterni, pensate per valorizzare abitazioni private, strutture ricettive e progetti di alto livello.

Sul fronte dei materiali la Pietra di Langa, un’arenaria tipica del sud Piemonte, rappresenta il cuore dell’attività aziendale. Estratta dalla cava di proprietà, Cava Alice, si distingue per le tonalità beige e grigie attraversate da eleganti sfumature naturali. Accanto alla versione tradizionale, l’azienda propone anche la Pietra di Langa Stìa®, evoluzione contemporanea della pietra locale. Il nome richiama il termine piemontese stìa, che significa sottile ed è particolarmente indicata per rivestimenti interni ed esterni, angoli architettonici e interventi di ristrutturazione.

A completare l’offerta si aggiunge la Pietra Gaia, apprezzata per le elevate prestazioni tecniche. Resistente al gelo e agli agenti atmosferici, si integra armoniosamente con la Pietra di Langa ed è ideale per pavimentazioni esterne, scale, bordi piscina, copertine di muri e pilastri, caminetti e lavorazioni su misura. Disponibile a spacco o con finitura anticata, unisce solidità strutturale e raffinatezza estetica. Per chi desidera valorizzare al massimo i dettagli architettonici, Alp® propone anche la Pietra Alpina®, una selezione di pietre naturali italiane ed estere scelte per caratteristiche tecniche e cromatiche affini alla Pietra di Langa. Questa linea è particolarmente indicata per davanzali, soglie, scalini, piani bagno e cucina, caminetti e portali.

Un magazzino ampiamente fornito e una logistica efficiente permettono di garantire consegne puntuali e il rispetto delle tempistiche di cantiere, sia per privati sia per imprese e studi di progettazione.

Scegliere Alp® significa affidarsi a un’azienda che unisce esperienza, cultura del materiale e visione contemporanea. La pietra diventa così molto più di un semplice elemento costruttivo: si trasforma in un segno distintivo capace di raccontare il territorio, esprimere autenticità e dare forma a spazi caratterizzati da solidità, calore e bellezza senza tempo.