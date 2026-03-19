Come cambia una città «Decisioni che restano»

Le città non cambiano all’improvviso. Dietro ogni piazza ridisegnata, ogni strada trasformata o ogni nuovo spazio urbano c’è quasi sempre un percorso lungo fatto di studi, scelte politiche, negoziazioni istituzionali e inevitabili imprevisti. Il Piano Periferie di Cuneo appartiene senza dubbio a questa categoria: una strategia urbanistica immaginata a metà degli anni 2010 e che ancora oggi continua a produrre effetti sulla città. Il progetto prende forma nel quadro del Bando Periferie promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una delle principali politiche nazionali di rigenerazione urbana di quegli anni. Il programma – avviato durante il governo Renzi e portato a compimento con il governo Gentiloni – mirava a finanziare interventi capaci di migliorare la qualità della vita nelle città italiane intervenendo sulle aree più fragili dal punto di vista sociale e urbanistico. Anche Cuneo decide di partecipare. Nasce così il progetto “Periferie al centro – Azioni di valorizzazione urbana per il miglioramento della qualità della vita”, una strategia complessiva di trasformazione urbana dal valore di oltre 30 milioni di euro, di cui quasi 18 milioni finanziati dallo Stato e circa 12 milioni cofinanziati dal Comune e da soggetti privati, articolata in 19 interventi distribuiti su diversi quartieri della città. L’obiettivo non era semplicemente intervenire su singole aree degradate, ma costruire un sistema di riqualificazione diffusa: migliorare la sicurezza, rafforzare i collegamenti tra centro e quartieri, promuovere mobilità sostenibile e servizi urbani, rendere più vivibili gli spazi pubblici.

L’origine: la strategia urbana prima del bando

Quando nel 2016 il bando nazionale viene pubblicato, l’amministrazione guidata dal sindaco Federico Borgna sta già lavorando da tempo sulla trasformazione urbana della città. Il percorso inizia alcuni anni prima, con gli interventi sul centro storico. «Quando sono diventato sindaco nel 2012 – ricorda Borgna – avevo ereditato un piano di sviluppo urbano con circa 16 milioni di euro di investimenti. Era una strategia incentrata sul centro storico, con la riqualificazione di piazza Foro Boario e altri interventi di rigenerazione». La pedonalizzazione di via Roma, oggi considerata uno degli interventi più significativi di trasformazione urbana a Cuneo, nasce proprio in quel contesto. «Abbiamo fatto una scommessa: in tutti i centri storici del mondo le zone turistiche sono pedonali. Abbiamo deciso di provarci anche a Cuneo». Il metodo adottato fu quasi sperimentale: cantieri visibili, porzioni di strada progressivamente liberate dal traffico e una trasformazione che si consolidò nel tempo. «L’idea era aprire cantieri brevi, liberare pezzi di strada e lasciare che le persone si abituassero a viverla a piedi. Se l’intuizione fosse stata giusta, la pedonalizzazione si sarebbe fatta da sola. Ed è andata esattamente così».

Il bando periferie e la nuova visione della città

Nel frattempo, il tema della rigenerazione urbana entra nel dibattito nazionale. Nella legge di stabilità del 2015 compare il primo riferimento al piano periferie e nel maggio 2016 viene pubblicato il bando nazionale. L’amministrazione cuneese intercetta subito l’opportunità e inizia a lavorare alla candidatura. Uno degli aspetti più innovativi del programma riguarda la definizione stessa di “periferia”. Non si tratta soltanto di quartieri lontani dal centro, ma di aree caratterizzate da fragilità sociali e urbanistiche. «Il bando non parlava di periferia geografica ma di periferia sociale: indicatori di disagio, presenza di edilizia popolare, fragilità del tessuto urbano». A partire da questa impostazione l’amministrazione individua una direttrice strategica di trasformazione urbana che attraversa la città, dalla stazione ferroviaria lungo corso Giolitti fino alla zona sud e al quartiere Donatello. L’obiettivo è costruire una sequenza di interventi capaci di generare nuovi luoghi di attrazione e migliorare le connessioni urbane.

Il cuore del progetto: Parco Parri

Il fulcro della strategia è la trasformazione dell’ex piazza d’Armi nel nuovo Parco Parri, oggi uno degli spazi verdi più frequentati della città. «Parco Parri è il progetto centrale del piano periferie», sottolinea Borgna. Attorno a questo polo si sviluppa una rete di interventi: percorsi ciclabili, riqualificazione degli assi urbani, nuovi servizi e spazi di socialità. «L’idea era creare un polo di attrazione che portasse le persone a vivere quell’area della città, collegandolo con piste ciclabili e interventi di riqualificazione urbana». Tra le opere previste figurano anche la riqualificazione di corso Giolitti, interventi sul Movicentro, il miglioramento dell’arredo urbano e misure per sostenere il commercio di prossimità.

Piazza Europa: il nodo della strategia

In questo disegno complessivo Piazza Europa assume un ruolo strategico. «Piazza Europa era il progetto di cucitura di una strategia che andava dalla stazione a Parco Parri». L’intervento immaginato prevedeva una piazza riqualificata e uno spazio urbano capace di ospitare eventi e funzioni pubbliche, accompagnato da un parcheggio sotterraneo pensato per sostenere il commercio e compensare i posti auto eliminati lungo gli assi riqualificati. La trasformazione della piazza diventa rapidamente uno dei temi centrali del dibattito cittadino e entra anche nella campagna elettorale del 2017, quando Borgna si ricandida alla guida della città. Il risultato è netto: il sindaco uscente viene rieletto al primo turno con oltre il 60% dei voti, evitando il ballottaggio.

Gli imprevisti: gara deserta e pandemia

Nonostante il progetto sia definito, il percorso incontra alcuni ostacoli. Il primo riguarda il modello di finanziamento previsto per la realizzazione del parcheggio sotterraneo: la gara di project financing non riceve offerte e il progetto deve essere rimodulato. «Eravamo stati troppo vantaggiosi per l’amministrazione e troppo poco per i privati. La gara andò deserta», ricorda Borgna. A rallentare ulteriormente il percorso arriva poi la pandemia. Senza il Covid, il cantiere sarebbe partito già nel 2020: il blocco ha allungato i tempi di un progetto già complesso.

Il tempo lungo delle trasformazioni urbane

Guardato oggi, il Piano Periferie di Cuneo racconta quanto possano essere lunghi i processi di trasformazione urbana. Un progetto che ha attraversato due mandati amministrativi, una gara senza offerte e una pandemia prima di arrivare alla fase operativa. Questa dimensione temporale permette di leggere il progetto in una prospettiva più ampia: non come un singolo cantiere o una piazza, ma come il tentativo – iniziato quasi dieci anni fa – di ridisegnare direttrici della città.