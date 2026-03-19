CIA Cuneo, Claudio Conterno nuovo coordinatore regionale degli agricoltori biologici (ANABIO)

Claudio Conterno, già presidente provinciale di Cia Agricoltori italiani di Cuneo, è il nuovo referente regionale dell’Associazione nazionale agricoltura biologica (Anabio). Così è stato deciso nell’ambito delle assemblee elettive delle associazioni di area Cia Agricoltori italiani svoltesi nella sede di Cia Piemonte, a Torino.

Da registrare anche il passaggio di testimone alla guida dell’Associazione giovani agricoltori del Piemonte (Agia) tra Marco Bozzolo, eletto nelle scorse settimane presidente provinciale di Cia Cuneo, e Michele Votta, allevatore torinese di Cia Agricoltori delle Alpi, che diventa così il nuovo coordinatore regionale dell’associazione.

Avvicendamento al vertice anche all’Associazione nazionale pensionati (Anp) del Piemonte, con Gabriella Fallarini (Cia Novara Vercelli e Vco) che subentra ad Anna Graglia, e all’associazione La spesa in campagna (mercati contadini, vendita diretta), con Marco Gilardi di Cia Agricoltori delle Alpi al posto di Simone Turin.

Confermate, invece, Franca Dino (Cia Alessandria Asti) alla presidenza regionale di Turismo Verde (agriturismi) del Piemonte e Emanuela Cerutti (Cia Novara Vercelli e Vco), come presidente regionale dell’associazione Donne in campo.

Tutte le nuove cariche avranno validità quattro anni.

Alle congratulazioni e agli auguri di buon lavoro espressi dal presidente regionale di Cia Agricoltori italiani del Piemonte, Gabriele Carenini e dal direttore regionale della stessa Organizzazione, Giovanni Cardone, si sono aggiunte le felicitazioni del direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone, con particolare riconoscenza verso l’impegno profuso dai soci cuneesi Marco Bozzolo, referente uscente dei giovani agricoltori Agia, e Claudio Conterno, neo coordinatore regionale degli agricoltori biologici di Anabio: «Mi unisco ai ringraziamenti agli agricoltori che hanno accettato di mettersi a servizio dell’Organizzazione – osserva il direttore Igor Varrone -, Cia Cuneo è particolarmente orgogliosa della propria rappresentanza sul fronte dei giovani e dell’agricoltura biologica, due settori di fondamentale importanza per il futuro del settore primario. L’impegno all’interno delle associazioni agricole contribuisce in modo determinante allo sviluppo del mondo agricolo».