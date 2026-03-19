Cazzullo ad Alba per Francesco «L’Italia migliore nasce con lui»

La storia meravigliosa di Francesco arriva al Sociale di Alba, martedì 24 marzo, nello spettacolo a due voci che Aldo Cazzullo, assieme al musicista Angelo Branduardi, ha sviluppato dal suo libro dedicato al santo patrono d’Italia. Il punto di partenza è ancora l’identità nazionale: «Tutti i miei libri la raccontano – ci ha detto il vicedirettore del Corriere della Sera –. Negli ultimi sono andato indietro nel tempo: Dante, l’impero romano, la Bibbia e adesso San Francesco, figura fondativa della nostra identità. Io lo definisco il primo italiano perché è stato il primo a scrivere una poesia in italiano (e che poesia: il Cantico delle creature!), poi perché inventa il presepe, reinventa con le sue prediche il teatro, cambia la pittura ispirata dal suo amore per le creature. Francesco è il precursore dell’Umanesimo, grande dono che noi italiani abbiamo dato alla civiltà universale dove ogni uomo è al centro del mondo, ha un rapporto diretto con Dio, davanti a Dio tutti gli uomini sono uguali. Ricordiamoci che in un tempo in cui la donna era di proprietà di un uomo, prima del padre e poi del marito, Francesco accoglie Chiara da pari a pari. Credeva nell’uguaglianza degli esseri umani, cosa all’epoca rivoluzionaria e che anche oggi viene messa in discussione. E se il Cristianesimo in Italia ha caratteri più umani, meno rigidi e dogmatici che altrove, è perché abbiamo avuto San Francesco, siamo tutti suoi figli, sia chi ha il dono della fede, sia chi non ce l’ha».

Il momento più emozionante dello spettacolo?

«Noto che si piange e si ride, credo che il coinvolgimento emotivo del pubblico sia molto grande. È stato così un po’ dappertutto, da Napoli al Nord. È una regola che mi do in ogni spettacolo che ho scritto. Si deve piangere e ridere nella stessa serata. Ma forse è la morte di Francesco il momento emotivamente più intenso. Morì davvero in modo santo, volle essere adagiato sulla nuda terra e lì essere sepolto. Quando spirò, dal tetto della Porziuncola un grande stormo di allodole si levò in un alto canto. Qualcuno vide la sua anima salire al cielo come una stella. Era la notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1226, ottocento anni fa, ma in realtà Francesco è più vivo che mai perché il suo insegnamento è estremamente urgente, anche se a volte disatteso. Lui era uomo di pace e noi facciamo la guerra. Lui ci ha insegnato ad amare tutte le creature e noi la creazione la stiamo distruggendo. Lui ci ha insegnato a rispettare la dignità di ogni uomo e di ogni donna e noi la dignità umana troppo spesso la calpestiamo».

Il Cantico delle creature quale eredità ci lascia?

«Sembra scritto per l’uomo di oggi, quando esalta la pace mentre noi facciamo le guerre, quando esprime l’amore per tutte le creature mentre noi distruggiamo l’ambiente. La parte che mi colpisce di più è quella in cui chiama anche la morte, sorella. Siamo abituati a considerarla una cosa orribile, e lo è, ma non poter morire è una condanna. Morire è anche un gesto di generosità, per lasciare spazio ai figli, ai nipoti. Non a caso oggi i dittatori e i miliardari vorrebbero diventare immortali. Stiamo progettando un mondo post-umano, rispetto al quale l’Umanesimo di Francesco è un antidoto potente».

Com’è nato l’incontro con Angelo Branduardi?

«Una delle cose più belle della mia vita professionale è stata intervistare e talora diventare amico dei cantautori che ascoltavo da ragazzo. Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Roberto Vecchioni. Ma Angelo Branduardi non l’avevo mai incontrato. Lo ascoltavo fin da ragazzo, quando ebbe successo da giovanissimo con “Alla Fiera dell’Est”. Sapevo che aveva scritto un disco ispirato alla storia di Francesco. E volendo essere affiancato da un artista per il mio racconto, l’ho proposto a lui che ha subito accettato e così siamo diventati veramente amici. Andiamo a cena insieme dopo ogni spettacolo, ci raccontiamo le nostre storie, è stato un incontro meraviglioso. Secondo me musicalmente è il più bravo di tutti, insieme a Battiato. È una persona deliziosa e salire sullo stesso suo palco mi emoziona profondamente».

Francesco ebbe anche un ruolo politico?

«Sì, aveva anche un progetto politico e sociale. Scriveva che il potere va dato a chi non lo desidera, il potente deve volere non l’applauso del popolo, ma il bene del popolo e che ognuno deve essere remunerato non secondo la sua autorità, ma per il suo lavoro. Frase quasi profetica, pensando a quanti amministratori delegati lavorano male, mandano a casa gli operai, impoveriscono l’azienda, vengono a loro volta mandati via, ma con bonus milionari: viene pagato lo status. E poi anche il fatto di fondare una comunità di uguali in un tempo gerarchico come il Medioevo, in una società divisa in classi, quasi in caste. Lui disse no, siamo tutti uguali, non esistono ricchi o poveri, plebei o aristocratici, uomini o donne, malati o sani. Siamo tutti uguali, fratelli, cioè frati. Una parola che con lui acquista un alto significato».