Al “Cillario” il vero incontro tra studenti e storie di imprese

«Il divario tra scuola e mondo del lavoro si colma solo con il dialogo diretto e la testimonianza d’impresa». «Orientare i talenti verso scelte consapevoli significa costruire oggi la classe dirigente e tecnica che domani dovrà governare la complessità dei nostri asset territoriali». Sono alcune delle frasi che si sono sentite, martedì 10 marzonelle sale dell’Istituto professionale “Piera Cillario Ferrero” di Alba. L’occasione è stata “Chill are you for future”, l’iniziativa organizzata dalla scuola nel palazzo “G. Morra” di piazza Medford. L’edizione 2026 ha visto la collaborazione di Confindustria Cuneo, Ranstad, Manpower ed il patrocinio del Comune di Alba. Un’intera giornata di colloqui, approfondiementi, suggestioni, contatti, ma soprattutto le storie di imprenditori capaci di ispirare la voglia di intraprendere degli studenti, oggi giovani alla ricerca di un percorso. In pratica una “mega orientamento” tra le tante opportunità che attendono dopo la scuola, ma con il vantaggio di sedersi di fronte a veri capitani d’industria, capi di personale, tecnici che sanno raccontare le professioni, le imprese, i lavori di oggi e di domani. Ad aprire la giornata, nell’auditorium, è stata la dirigente scolastica Paola Boggetto: «Riteniamo sia importante per i nostri ragazzi incontrare quello che li aspetta al termine della scuola. Per questo abbiamo invitato aziende di varie tipologie anche in base ai nostri indirizzi della scuola, associazioni, il Centro per l’Impiego, università e accademie in modo da presentare ai nostri ragazzi l’offerta e Confindustria Cuneo ha attivato una collaborazione davvero importante».

I numeri dell’edizione di quest’anno sono importanti: più di 30 aziende coinvolte, 4 tra Università e Accademie nazionali e internazionali, 5 Istituti tecnici superiori (Its). Tra gli interventi anche quello di Luca Robaldo, presidente della Provincia, che ha ricordato come iniziative di questo tipo permettano agli studenti di comprendere più da vicino la realtà del lavoro, grazie alle testimonianze dirette di chi ogni giorno fa impresa e crea opportunità sul territorio.

Significativa la presenza di persone come Giuseppe Braida, fondatore di Nutkao. Ha presentato il volume “Anna e il cioccolato” raccontando la sua storia di impresa, con entusiasmi, cadute, ripartenze. «Dare consigli oggi, con la situazione caotica del mondo – ha detto Braida – non è facile. Però bisogna partire con una certa volontà, un certo desiderio già quando si è giovani e affrontare le difficoltà. Il pessimismo non serve e occorre umiltà e spirito di sacrificio, senza lasciarsi abbattere dagli eventi contrari». La Nutkao “contemporanea” era rappresentata da Luca Ritondale, responsabile del personale dell’azienda nata nell’albese, contract manufacturer internazionale con prodotti diffusi in più di 80 Paesi e cinque stabilimenti nel mondo. «Ai ragazzi – spiega Ritondale – diciamo che l’azienda vuole avere un impatto positivo affiancando ai risultati economici del nostro gruppo tre pilastri fondamentali: le nostre persone, le nostre comunità dove risiedono i nostri stabilimenti e l’ambiente. Perché l’impatto positivo genera risultati economici: questo è come noi guardiamo il futuro e questo vogliamo comunicare a chi sarà la forza lavoro di domani».

Giorgio Proglio, founder di tabUi APP, ha raccontato il proprio percorso imprenditoriale. «In un mondo complicato perché i contesti di scenari nazionali internazionali sono sempre più complessi – ha detto – si può partire da tre cose. Innanzitutto sognare quindi credere veramente ai propri sogni e seguirli, come ho fatto io aggiungendo poi percorsi importanti. Il sogno deve sempre essere accompagnato dalla perseveranza perché è l’elemento che ci dà la linfa e l’energia, ogni giorno per cercare di raggiungere quel sogno. Le difficoltà ci sono e raggiungere il sogno, questo è il terzo elemento, vuol dire perseverare non ascoltando troppo i giudizi negativi: sono zavorre che non ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi».