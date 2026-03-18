“Genitori in gioco”: nuovi incontri gratuiti per le famiglie tra cebano e monregalese

Nell’ambito di Wellgranda Reti di Welfare, Confcooperative Piemonte Sud promuove “Genitori in gioco”, iniziativa realizzata con il sostegno di Fondazione CRC e in partnership con Confartigianato Cuneo, Azienda Sanitaria Locale CN2 e CSSM, con l’obiettivo di offrire alle famiglie occasioni accessibili e utili per affrontare le principali sfide educative.

Il progetto si sviluppa sui territori della provincia di Cuneo con incontri tematici gratuiti per genitori e workshop esperienziali genitori–figli. Gli incontri, condotti da professionisti esperti, mettono al centro il tema trasversale delle relazioni genitori–figli e propongono contenuti ad alta spendibilità nella vita quotidiana: il sostegno al percorso scolastico, la gestione di ansia e stress in ambito relazionale, l’educazione affettiva e la costruzione di relazioni rispettose.

Accanto alla dimensione informativa, “Genitori in gioco” punta a creare spazi di confronto tra pari, favorendo la condivisione di esperienze e offrendo strumenti concreti per accompagnare con maggiore consapevolezza la crescita dei figli.

I prossimi appuntamenti in programma

Area Cebano

Ceva – Lunedì 23 marzo 2026, ore 20:45–22:30 Lo Spazio Giovani, Via XX Settembre n. 9, Ceva

CHE STILE!? Influencer autorevole nella relazione genitori e figli

Spazio di riflessione e dialogo su ruolo e funzioni genitoriali, alla ricerca di equilibrio per affrontare le sfide relazionali con i figli.

Destinatari: genitori con figli della scuola secondaria di I° grado

Saliceto – Giovedì 16 aprile 2026, ore 20:45–22:30

Sala Polivalente Comunale, Piazza Carlo Giusta n. 4, Saliceto

Genitori e figli in conflitto: ascoltare, comunicare, negoziare

Strategie e competenze per rendere il conflitto un’occasione di crescita e non una minaccia per la relazione, con attenzione alle sfide educative e alle nuove tecnologie.

Destinatari: genitori primaria / secondaria di I° grado

Garessio – Giovedì 13 maggio 2026, ore 20:45–22:30

Lo Spazio Giovani – Villa Gobbi, Via al Santuario n. 2, Garessio

Genitori e figli in conflitto: ascoltare, comunicare, negoziare

Strategie e competenze per rendere il conflitto un’occasione di crescita e non una minaccia per la relazione, con attenzione alle sfide educative e alle nuove tecnologie.

Destinatari: genitori primaria / secondaria di I° grado

Area Monregalese

Dogliani – Lunedì 13 aprile 2026, ore 20:45–22:30 Biblioteca Civica Einaudi

Ci conosciamo? Quando l’emozione entra in casa: genitori e figli in dialogo

Spazio di riflessione e dialogo su ruolo e funzioni genitoriali, alla ricerca di equilibrio per affrontare le sfide relazionali con i figli.

Destinatari: genitori primaria

San Michele – Martedì 14 aprile 2026, ore 20:45–22:30 Teatro

CHE STILE!? Influencer autorevole nella relazione genitori e figli

Spazio di riflessione e dialogo su ruolo e funzioni genitoriali, alla ricerca di equilibrio per affrontare le sfide relazionali con i figli.

Destinatari: genitori secondaria di I° grado

Vicoforte – Data in fase di conferma (ipotesi 21 aprile 2026), ore 20:45–22:30 Sala Polivalente

Genitori e figli in conflitto: ascoltare, comunicare, negoziare

Strategie e competenze per rendere il conflitto un’occasione di crescita e non una minaccia per la relazione, con attenzione alle sfide educative e alle nuove tecnologie.

Destinatari: genitori primaria

Per ulteriori informazioni: dott.ssa Roberta Rallo Email: [email protected]

Cell.: 334 6235617