Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Carrù Magliano Alpi alla ricerca dell’impresa! Che sfida tra Piobesi ed Orange Cervere

Ancora un piccolo passo e poi avremo i nomi delle magnifiche due squadre che si affronteranno per la finalissima della Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria. E’ tempo, infatti, delle semifinali di ritorno con due sfide tutte da vivere.
Servirà un’autentica impresa al Carrù Magliano Alpi per rimontare la Benese dopo la gara di andata. Due settimane fa, infatti, gli ospiti si imposero per 3-0 sui carrucesi con una prova forte e decisa. Pechenino e compagni, comunque, tenteranno un ribaltone che entrerebbe di fatto nella storia della competizione.
Tutto molto più incerto, invece, nell’altra semifinale dove l’Orange Cervere riparte dal 3-2 dell’andata sul Piobesi. Questa volta saranno i gialloverdi in casa con il fattore “tifosi” che non può essere trascurato. Padroni di casa che arrivano all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive che li hanno allontanati dalla prima posizione in campionato mentre gli ospiti restano a forte rischio play out nel Girone G.
Insomma. Novanta minuti più recupero oltre eventuali supplementari e rigori poi sapremo chi si giocherà questo ambito trofeo.
Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Semifinali Ritorno
Carrù Magliano Alpi – Benese (and. 0-3)
Piobesi – Orange Cervere (and. 2-3)