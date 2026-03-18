Amatori Basket Savigliano: il punto sul Settore Giovanile

La partita contro Acaja, che all’andata aveva inflitto ai biancorossi una sconfitta bruciante, è stata interpretata al meglio dai ragazzi di coach Eandi.

57-45 il punteggio finale, tutti i quarti vinti ed in generale una presenza ed intensità costante da parte di tutti i ragazzi, specialmente nella fase difensiva, che supplisce quindi ad una produzione in attacco modesta.

Ma poco male, i segnali sono stati per tutto l’arco dell’incontro ottimi e sebbene solo nell’ultimo quarto la vittoria sia stata sigillata, l’inerzia è parsa sempre in mano ai padroni di casa. Un ottimo finale di regular season da cui ripartire: la Cattolica termina sesta nel girone (su 9 squadre) e pur non accedendo alla fase top può giocare le sue carte nella Coppa Piemonte. Girone a 5 squadre con partite secche, 2 in casa ed altre 2 fuori. Sui 6 gironi totali, accederanno ai quarti di finale solo le prime e le 2 migliori seconde classificate.

È tempo di crederci e lavorare duramente in palestra per togliersi ancora belle soddisfazioni per questo gruppo numeroso ed affiatato che mai fa mancare il proprio impegno.

UNDER 19 SILVER

CATTOLICA SAVIGLIANO 57 – ACAJA FOSSANO 45

19-17, 11-7, 11-10, 16-11

Savigliano: Marcellino, Gianoglio, Mellano, Rossi, Robutti, Rivarossa, Rivoira, Calvi, Ambrosino, Pintavalle, Sogno, Otella. All.: Eandi

UNDER 17 SILVER

MPM SAVIGLIANO 58 – BASKET NICHELINO 55

21-18; 16-13; 8-12; 13-12

Savigliano: Botta 16, Giletta 15, Ruffino 7, Magliano 6, Zavoreti 5, Ambrosino 4, Sogno 3, Gjyrezi 2, Rinaldi 0. All. Fiorito – Di Maria L.

Nella quarta partita della seconda fase del Campionato U17 Regionale, l’Amatori Basket Savigliano targato MPM ospita il Basket Nichelino, squadra che nella prima fase aveva dominato il proprio girone non perdendo nemmeno una partita. Le Pantere sono molto rimaneggiate, ma consapevoli di potersi giocare la sfida al proprio meglio.

Dopo un inizio impreciso e disattento, le pantere prendono le contromisure e riescono a recuperare il gap iniziale. Alla sirena dell’intervallo sono ancora i padroni di casa a comandare l’incontro grazie a delle buone azioni in contropiede. Nella seconda parte della partita, la squadra ospite si schiera a zona e la utilizzerà fino alla fine dell’incontro. I giovani saviglianesi fanno fatica ad attaccare una difesa inedita in questa stagione e infatti gli avversari prendono l’inerzia del match. E’ però nel quarto conclusivo e decisivo che i Bianco/Rossi riescono a concretizzare qualche buona situazione da falli subito riuscendo di fatto a chiudere l’incontro.

“Una partita non semplice per le difficoltà che presentava. Oggi era più importante non farsi prendere dalla foga piuttosto che qualche dettame tecnico. Nonostante un po’ di fatica i ragazzi sono stati bravi a non cascare nella “bagarre” messa in campo dagli avversari riuscendo a conquistare una vittoria che vale doppio”.

UNDER 15 GOLD

BASKET GRUGLIASCO 93 – LONGO SAVIGLIANO 80

Savigliano: Frimpong, Pasqualetto, Depetris, Aurili, Mistrovica, Pintavalle, Allasia, Giraudo, Cuni, Rachidi, Maggiore All. Gallo

Sfuma l’ultima possibilità di raggiungere la fase Top per le Pantere di Coach Gallo che nella penultima partita di campionato esce sconfitta dalla difficile trasferta a Grugliasco, unica squadra ancora imbattuta in campionato. La gara è equilibrata fino a fine terzo quarto dove le Pantere si trovano sotto di 3 punti, ma nell’ ultimo quarto le energie esauriscono lasciando ampio margine nel punteggio alla squadra di casa. Ora l’obiettivo è chiudere bene il girone di ritorno per prepararsi al meglio per la fase coppa in cui la squadra ha tutte le carte in regola per essere protagonista.

UNDER 14 GOLD

MERCATO’ SAVIGLIANO 54 – ABET BRA 69

Savigliano: Cravero, Motta, Zuliani, Monchiero, Messina, Bianco, Corradini, Nadile, Paschetta, Pasero, Lissandro, Frandino. All.: Abrate

Lunedì 16 marzo l’U14 cade in casa contro Abet Bra.

Partenza difficile per i ragazzi, che vanno subito sotto di 10 punti. Reagiscono però con carattere, arrivando fino al -1 e riaprendo la partita. Nell’ultimo quarto, troppi errori permettono agli avversari di allungare nuovamente fino alla sconfitta con un ampio margine.

UNDER 13 SILVER

OPERA SAVIGLIANO 55 – MPM MONCALIERI 71

15-16, 9-24, 17-21, 14-10

Savigliano: Allasia, Lentini, Marengo, Rossi, Genesi, Bernocco, Balocco, Origlia, Gioetti, Cavaglià, Conterno. All.: Gallo, Sbrozzi, Genesi

Le giovani pantere partono forte mettendo intensità in attacco e in difesa, iniziando una partita punto a punto. Peccato il blackout del secondo quarto che permette agli ospiti di prendere un netto vantaggio. Nonostante un aumento di giri in difesa, i padroni di casa non riescono a ribaltare la partita. Nel complesso una buona partita, sfruttando le occasioni create e giocando insieme, con vari contropiedi dopo un’ottima difesa “aggressiva” per cacciare la palla.