Walter Veltroni e Piero Marrazzo ospiti in Fondazione Mirafiore

Proseguono gli incontri del Laboratorio di Resistenza permanente di Fondazione Mirafiore con un doppio appuntamento e due ospiti che hanno dedicato parte della loro vita alla #partecipazione, tema della stagione in corso.

Venerdì 20 marzo, alle ore 19, sarà ospite del teatro della Fondazione Walter Veltroni con una lectio dal titolo: “Esiste ancora una comunità?”.

Scrittore, giornalista, regista, già sindaco di Roma e leader politico, Veltroni è da sempre una delle voci più attente nel raccontare l’Italia, le sue metamorfosi e le sue ferite, ma anche le sue straordinarie possibilità. Nel corso della sua carriera ha narrato, con sensibilità e profondità, le trasformazioni del nostro Paese: dai cambiamenti culturali degli ultimi decenni alla crisi dei legami sociali, dal ruolo delle città al destino della democrazia, dalla memoria collettiva al bisogno tutto umano di appartenenza.

In questo incontro, intitolato “Esiste ancora una comunità”, a partire dai temi che attraversano i suoi ultimi libri e i suoi interventi pubblici, Veltroni proverà a rispondere a interrogativi che ci riguardano tutti.

Tra riflessioni, racconti e sguardi sul presente, l’incontro sarà un invito a riscoprire il valore dei legami, della cooperazione, della responsabilità condivisa. Perché una comunità esiste solo se la desideriamo, la coltiviamo, la rendiamo viva insieme.

Sabato 21 marzo, alle ore 18:30, sarà la volta di Piero Marrazzo con l’incontro “Guardarsi negli occhi”, che prende spunto dal suo ultimo libro Storia senza eroi pubblicato da Marsilio.

Giornalista, conduttore televisivo ed ex presidente della Regione Lazio, Marrazzo intreccia in questo lavoro autobiografia e storia collettiva, trasformando una vicenda personale in un racconto che riguarda un’intera comunità.

Tutto prende avvio da via Gradoli a Roma, luogo ricorrente nella storia politica italiana: la via del sequestro di Aldo Moro, dei servizi segreti e degli intrighi, ma anche la via in cui, nel 2009, la carriera politica di Marrazzo subisce un arresto improvviso. Da quell’episodio si dipana un racconto che va oltre la cronaca, capace di abbracciare la storia di una famiglia e, al tempo stesso, un pezzo importante dell’Italia contemporanea.

Tra epica e storia, tra notizie e illazioni, tra ricerca e intuizione, Storia senza eroi è dunque molto più del romanzo di una vita: è il tentativo di raccontare una caduta e una rinascita, è il coraggio di guardare in faccia la vergogna, mostrando come anche le vicende private possano trasformarsi in chiave di lettura collettiva.

c.s.