Volley B1/F – Mondovì, due punti tirati a Novara ma le prime continuano a correre

In un remake fin troppo fedele della gara di andata, il Mondovì Volley conquista due punti imponendosi 3-2 al tie-break sulla Victor&Co Issa Novara e mantenendo il quinto posto in classifica a trentotto punti. Il successo delle monregalesi è l’esatta fotocopia della sfida di novembre, con il “Puma” chiamato a dover rincorrere due volte ma poi abile a rimontare e a imporsi nel set corto.
A risolvere la serata sono due prestazioni individuali di altissimo profilo: Elisa Bole firma una prestazione monstre da trentaquattro punti (26 in attacco, 4 muri e 4 ace), mentre capitan Anna Aliberti ne aggiunge 24 (21/37 in attacco, 2 muri e 1 ace). Le due giocatrici si caricano sulle spalle la squadra nei momenti decisivi e trascinano le compagne alla vittoria in una sfida complicata e ricca di insidie.
Con questi due punti il Mondovì Volley sale come detto a trentotto e resta al quinto posto, ma soprattutto si prepara all’appuntamento cruciale del prossimo turno contro l’Acrobatica Alessandria, terza a quarantaquattro. Sarà l’ultima chiamata per il terzo posto: le monregalesi distano sei punti dalle alessandrine e solo una vittoria piena può tenere vive le speranze di aggancio alla zona promozione.
Le prime quattro della classifica vincono tutte da tre punti e mantengono immutati i rapporti di forza. La Pallavolo Florens, prima a cinquantuno punti, travolge 3-0 il Cogne Aosta Volley e mantiene il vantaggio di due lunghezze sul Volley 2001 Garlasco, secondo a quarantanove dopo il 3-1 conquistato in Sardegna contro la Pan Alfieri Cagliari.
L’Acrobatica Alessandria domina 3-0 la Vol-Ley Academy Volpiano e sale a quarantaquattro, confermando il punticino di vantaggio di una lunghezza sul GSO Villa Cortese, quarto a quarantatré dopo il netto 3-0 inflitto al Chieri ’76 in trasferta. Alle spalle del Mondovì Volley, la Capo d’Orso Palau espugna 3-2 il campo della Care Project Bellusco e sale a trentasei, consolidando il sesto posto. In coda, importante successo del CUS Torino, che batte 3-2 il Volley Parella Torino nel derby piemontese e sale a ventuno, mentre Victor&Co Issa Novara e Volley Parella Torino trovano un punto ciascuna e restano appaiate a quattordici punti.
SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 19 (14/3)
Chieri ’76 – GSO Villa Cortese 0-3
Pan Alfieri Cagliari – Volley 2001 Garlasco 1-3
Volley Parella Torino – CUS Torino 2-3
Acrobatica Alessandria – Vol-Ley Academy Volpiano 3-0
Victor&Co Issa Novara – Mondovì Volley 2-3
Care Project Bellusco – Capo d’Orso Palau 2-3
Pallavolo Florens – Cogne Aosta Volley 3-0
SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA
|Pallavolo Florens
|51
|Volley 2001 Garlasco
|49
|Acrobatica Alessandria
|44
|GSO Villa Cortese
|43
|Mondovì Volley
|38
|Capo d’Orso Palau
|36
|Care Project Bellusco
|28
|CUS Torino
|21
|Cogne Aosta Volley
|20
|Pan Alfieri Cagliari
|17
|Volley Parella Torino
|14
|Victor&Co Issa Novara
|14
|Chieri ’76
|12
|Vol-Ley Academy Volpiano
|12
SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 20 (21/3)
Cogne Aosta Volley – Chieri ’76
GSO Villa Cortese – Pan Alfieri Cagliari
Volley 2001 Garlasco – Volley Parella Torino
Mondovì Volley – Acrobatica Alessandria
Vol-Ley Academy Volpiano – Victor&Co Issa Novara
CUS Torino – Care Project Bellusco
Capo d’Orso Palau – Pallavolo Florens