Volley B1/F – Mondovì, due punti tirati a Novara ma le prime continuano a correre

Da
Andrea Cornaglia
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mondovì volley

In un remake fin troppo fedele della gara di andata, il Mondovì Volley conquista due punti imponendosi 3-2 al tie-break sulla Victor&Co Issa Novara e mantenendo il quinto posto in classifica a trentotto punti. Il successo delle monregalesi è l’esatta fotocopia della sfida di novembre, con il “Puma” chiamato a dover rincorrere due volte ma poi abile a rimontare e a imporsi nel set corto.

A risolvere la serata sono due prestazioni individuali di altissimo profilo: Elisa Bole firma una prestazione monstre da trentaquattro punti (26 in attacco, 4 muri e 4 ace), mentre capitan Anna Aliberti ne aggiunge 24 (21/37 in attacco, 2 muri e 1 ace). Le due giocatrici si caricano sulle spalle la squadra nei momenti decisivi e trascinano le compagne alla vittoria in una sfida complicata e ricca di insidie.

Con questi due punti il Mondovì Volley sale come detto a trentotto e resta al quinto posto, ma soprattutto si prepara all’appuntamento cruciale del prossimo turno contro l’Acrobatica Alessandria, terza a quarantaquattro. Sarà l’ultima chiamata per il terzo posto: le monregalesi distano sei punti dalle alessandrine e solo una vittoria piena può tenere vive le speranze di aggancio alla zona promozione.

Le prime quattro della classifica vincono tutte da tre punti e mantengono immutati i rapporti di forza. La Pallavolo Florens, prima a cinquantuno punti, travolge 3-0 il Cogne Aosta Volley e mantiene il vantaggio di due lunghezze sul Volley 2001 Garlasco, secondo a quarantanove dopo il 3-1 conquistato in Sardegna contro la Pan Alfieri Cagliari.

L’Acrobatica Alessandria domina 3-0 la Vol-Ley Academy Volpiano e sale a quarantaquattro, confermando il punticino di vantaggio di una lunghezza sul GSO Villa Cortese, quarto a quarantatré dopo il netto 3-0 inflitto al Chieri ’76 in trasferta. Alle spalle del Mondovì Volley, la Capo d’Orso Palau espugna 3-2 il campo della Care Project Bellusco e sale a trentasei, consolidando il sesto posto. In coda, importante successo del CUS Torino, che batte 3-2 il Volley Parella Torino nel derby piemontese e sale a ventuno, mentre Victor&Co Issa Novara e Volley Parella Torino trovano un punto ciascuna e restano appaiate a quattordici punti.

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 19 (14/3)

Chieri ’76 – GSO Villa Cortese 0-3
Pan Alfieri Cagliari – Volley 2001 Garlasco 1-3
Volley Parella Torino – CUS Torino 2-3
Acrobatica Alessandria – Vol-Ley Academy Volpiano 3-0
Victor&Co Issa Novara – Mondovì Volley 2-3
Care Project Bellusco – Capo d’Orso Palau 2-3
Pallavolo Florens – Cogne Aosta Volley 3-0

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 51
Volley 2001 Garlasco 49
Acrobatica Alessandria 44
GSO Villa Cortese 43
Mondovì Volley 38
Capo d’Orso Palau 36
Care Project Bellusco 28
CUS Torino 21
Cogne Aosta Volley 20
Pan Alfieri Cagliari 17
Volley Parella Torino 14
Victor&Co Issa Novara 14
Chieri ’76 12
Vol-Ley Academy Volpiano 12

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 20 (21/3)

Cogne Aosta Volley – Chieri ’76
GSO Villa Cortese – Pan Alfieri Cagliari
Volley 2001 Garlasco – Volley Parella Torino
Mondovì Volley – Acrobatica Alessandria
Vol-Ley Academy Volpiano – Victor&Co Issa Novara
CUS Torino – Care Project Bellusco
Capo d’Orso Palau – Pallavolo Florens

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