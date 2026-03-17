Volley B1/F – Mondovì, due punti tirati a Novara ma le prime continuano a correre

In un remake fin troppo fedele della gara di andata, il Mondovì Volley conquista due punti imponendosi 3-2 al tie-break sulla Victor&Co Issa Novara e mantenendo il quinto posto in classifica a trentotto punti. Il successo delle monregalesi è l’esatta fotocopia della sfida di novembre, con il “Puma” chiamato a dover rincorrere due volte ma poi abile a rimontare e a imporsi nel set corto.

A risolvere la serata sono due prestazioni individuali di altissimo profilo: Elisa Bole firma una prestazione monstre da trentaquattro punti (26 in attacco, 4 muri e 4 ace), mentre capitan Anna Aliberti ne aggiunge 24 (21/37 in attacco, 2 muri e 1 ace). Le due giocatrici si caricano sulle spalle la squadra nei momenti decisivi e trascinano le compagne alla vittoria in una sfida complicata e ricca di insidie.

Con questi due punti il Mondovì Volley sale come detto a trentotto e resta al quinto posto, ma soprattutto si prepara all’appuntamento cruciale del prossimo turno contro l’Acrobatica Alessandria, terza a quarantaquattro. Sarà l’ultima chiamata per il terzo posto: le monregalesi distano sei punti dalle alessandrine e solo una vittoria piena può tenere vive le speranze di aggancio alla zona promozione.

Le prime quattro della classifica vincono tutte da tre punti e mantengono immutati i rapporti di forza. La Pallavolo Florens, prima a cinquantuno punti, travolge 3-0 il Cogne Aosta Volley e mantiene il vantaggio di due lunghezze sul Volley 2001 Garlasco, secondo a quarantanove dopo il 3-1 conquistato in Sardegna contro la Pan Alfieri Cagliari.

L’Acrobatica Alessandria domina 3-0 la Vol-Ley Academy Volpiano e sale a quarantaquattro, confermando il punticino di vantaggio di una lunghezza sul GSO Villa Cortese, quarto a quarantatré dopo il netto 3-0 inflitto al Chieri ’76 in trasferta. Alle spalle del Mondovì Volley, la Capo d’Orso Palau espugna 3-2 il campo della Care Project Bellusco e sale a trentasei, consolidando il sesto posto. In coda, importante successo del CUS Torino, che batte 3-2 il Volley Parella Torino nel derby piemontese e sale a ventuno, mentre Victor&Co Issa Novara e Volley Parella Torino trovano un punto ciascuna e restano appaiate a quattordici punti.

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 19 (14/3)

Chieri ’76 – GSO Villa Cortese 0-3

Pan Alfieri Cagliari – Volley 2001 Garlasco 1-3

Volley Parella Torino – CUS Torino 2-3

Acrobatica Alessandria – Vol-Ley Academy Volpiano 3-0

Victor&Co Issa Novara – Mondovì Volley 2-3

Care Project Bellusco – Capo d’Orso Palau 2-3

Pallavolo Florens – Cogne Aosta Volley 3-0

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 51 Volley 2001 Garlasco 49 Acrobatica Alessandria 44 GSO Villa Cortese 43 Mondovì Volley 38 Capo d’Orso Palau 36 Care Project Bellusco 28 CUS Torino 21 Cogne Aosta Volley 20 Pan Alfieri Cagliari 17 Volley Parella Torino 14 Victor&Co Issa Novara 14 Chieri ’76 12 Vol-Ley Academy Volpiano 12

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 20 (21/3)

Cogne Aosta Volley – Chieri ’76

GSO Villa Cortese – Pan Alfieri Cagliari

Volley 2001 Garlasco – Volley Parella Torino

Mondovì Volley – Acrobatica Alessandria

Vol-Ley Academy Volpiano – Victor&Co Issa Novara

CUS Torino – Care Project Bellusco

Capo d’Orso Palau – Pallavolo Florens