Volley A3/M – Ufficiali date e orari del playout tra Monge-Gerbaudo Savigliano e Terni

La Lega Pallavolo Serie A ha reso noti date e orari delle partite valide per la post-season della Serie A3 Credem Banca 2025/26. In particolar modo, sono state rese note quelle relative alle prime tre partite dei playout, che metteranno di fronte il Monge-Gerbaudo Savigliano e il Terni Volley Academy al meglio delle cinque partite. Come da regolamento, i biancoblù, avendo un miglior quoziente punti al termine della regular season, disputeranno i playout con il fattore campo a favore.

Gara-1 è in programma già sabato 21 marzo, con inizio alle ore 18, al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore. Gara-2 domenica 29 a Terni, sempre alle ore 18, mentre gara-3, ancora alle 18, si disputerà nuovamente in Piemonte, sabato 11 aprile, dopo la sosta pasquale. Nei due weekend successivi sono poi previste le eventuali gara-4 e gara-5, che si disputeranno, però, solo nel caso in cui dopo le prime tre sfide non sarà ancora emersa una vincitrice.

I biglietti. È già possibile acquistare i biglietti per le gare casalinghe del Monge-Gerbaudo Savigliano nei playout. Per tutti, inclusi gli abbonati della regular season, sarà necessario acquistare il ticket, il cui prezzo è di 10 euro. Previste due tipologie di riduzioni: 8 euro per il “family”, riservato ai famigliari dei tesserati saviglianesi, e 6 euro per il ridotto, riservato ai ragazzi tra i 17 e 18 anni e agli Over 65. Ingresso gratuito, invece, per bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni. In vista di gara-1, fino alle ore 16 di sabato 21 marzo i biglietti saranno disponibili sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.