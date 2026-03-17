Vincenzo Torchio e Mauro Carlevero sulle strade della Coppa Rally di Zona 1 a Santo Stefano Belbo

Riprende dalle strade del Rally di Santo Stefano Belbo – “Gil Calleri Cup”, il percorso agonistico del pilota di Celle Enomondo, Vincenzo Torchio. Dopo il successo di categoria raggiunto nell’anno 2025 proprio sulle strade della Langa Cuneese, Torchio e Carlevero, ritroveranno la Peugeot 208 Rally4 con i colori del torinese By Bianchi Rally Team.

Per il duo portacolori Eurospeed, la conferma di un pacchetto consolidato, in un contesto quello della Coppa Rally di Zona 1, che come sempre si preannuncia competitivo e ricco di protagonisti. Le parole della vigilia lasciano spazio ad un passaggio al recente passato, con un tuffo nel futuro: “La scorsa stagione è stata ricca di esperienze, che sono tramutate nella parte finale di annata in un ottimo feeling con la vettura, raggiungendo alcuni risultati di rilievo. Oggi come allora, sarà la Peugeot 208 Rally4 ad accompagnarci, con i colori By Bianchi ed il supporto della scuderia Eurospeed. Al mio fianco Mauro Carlevero, con il quale ci auguriamo di raggiungere il miglior risultato possibile. Partiamo con il Rally di Santo Stefano Belbo, una gara tradizionalmente selettiva, dove lo scorso anno siamo riusciti ad imporci nella nostra classe”, annuncia Torchio nelle dichiarazioni pre-gara.

Tornando alla gara cuneese, appunto, che avrà luogo nel prossimo fine settimana, sarà altresì la prima dei sei appuntamenti previsti per la Coppa Rally di Zona 1 durante l’anno. Seguiranno il Rally Valle D’Aosta in maggio, il Rally di Castiglione Torinese, il Rally Regione Piemonte, il Rally Città di Torino ed infine il ritorno del Rally Lana. Per la classica biellese, si tratterà del ritorno dopo un anno di stop.