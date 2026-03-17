Corneliano d’Alba: Ugo Dighero porta al Cinema Vekkio “Mistero Buffo”

Prosegue la stagione teatrale del Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba, realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e con la direzione artistica dell’Associazione Quinta Tinta APS. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 28 marzo 2026 alle ore 21.00 con Mistero Buffo: Il primo miracolo di Gesù bambino e La parpàja topola, interpretato da Ugo Dighero.

Lo spettacolo propone una rilettura personale di due celebri monologhi scritti da Dario Fo e Franca Rame, tra i più noti del loro repertorio. Con la sua energia scenica e la capacità di incarnare contemporaneamente una moltitudine di personaggi, Dighero restituisce tutta la forza teatrale e narrativa dei testi, alternando comicità, ritmo e momenti di intensa poesia.

Il primo episodio, Il primo miracolo di Gesù bambino, trae ispirazione dai Vangeli apocrifi e racconta l’incontro del giovane Gesù con un gruppo di ragazzi durante la fuga in Egitto. Attraverso uno sguardo ironico e profondamente umano, la storia affronta temi universali come la diversità, l’esclusione e il desiderio di essere accettati.

Nel secondo racconto, La parpàja topola, Fo e Rame costruiscono una vicenda surreale e divertente che ruota attorno al giovane capraio Giavan Pietro, improvvisamente diventato ricco e travolto dalle attenzioni di aspiranti spose. Tra equivoci, inganni e ingenuità, la storia si trasforma in una favola sorprendente, capace di mescolare comicità popolare e grande poesia teatrale.

Informazioni

Sabato 28 marzo 2026 – ore 21.00

Cinema Vekkio – Corso Riddone 3, Corneliano d’Alba (CN)

Biglietti

8 € intero

5 € ridotto per soc3 ARCI e abbonat3 alle stagioni di Piemonte dal Vivo

Prenotazione biglietti tramite mail: [email protected]