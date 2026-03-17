Calcio a 5 Serie A2 Élite: Elledì ci prova, ma niente da fare con in Vinumitaly

L’Elledì ci prova ma non riesce a fare punti con il Vinumitaly Petrarca che torna in Serie A. Passa in vantaggio subito il Vinumitaly Petrarca con la rete di capitan Parrel (1-0), dall’altra parte del campo Sorbo ha la chance di pareggiare ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. A 6 minuti dal calcio d’inizio, Rafinha in contropiede realizza il 2-0. L’Elledì FC spende così subito il proprio time-out ma sono ancora i padroni di casa ad essere pericolosi con il solito Rafinha (esterno della rete). Il tris è nell’aria e arriva con il terzo marcatore diverso, è questa volta Barbieri a trovare la via del gol. Sull’asse Barbieri-Mascambruni i bianconeri piazzano il poker (4-0).

L’uscita di Feverati su Cerbone è considerata irregolare, dai 6 metri Sandri non sbaglia il tiro dal dischetto e al 13′ trova il primo gol della serata (4-1). Il capocannoniere del Girone A di Serie A2 Élite recupera la sfera e appoggia in porta la doppietta personale, suonando la carica ai gialloneri. L’inerzia della gara cambia con Sandri che serve Oanea per il gol del 4-3. Il pareggio non tarda ad arrivare con Cerbone che, a tu per tu con Feverati, scrive il 4-4. A 12″ dal giro di boa, la sassata di Benlamrabet riporta il Vinumitaly Petrarca in vantaggio sul 5-4.

Giampaolo, servito dall’angolo di Benlamrabet, non trova sulla linea l’impatto con la sfera. Dall’altra parte del campo della Palestra Gozzano, Cerbone chiama in causa con una conclusione potente indirizzata all’incrocio Feverati. Il “duello” tra i due si rinnova poco dopo con il miracolo dell’estremo difensore veneto sul tiro dell’ex L84. Giampaolo, da pochi passi, non sfrutta una grande azione corale della squadra in vantaggio di una lunghezza.

Dopo un’azione insistita con diverse conclusioni respinte da Rosano e compagni, Rafinha è il più veloce di tutti a trovare la via del gol, rimettendo così due lunghezze tra le due squadre (6-4). I gialloneri con Sorbo vanno a un passo dal -1 a poco più di 5 minuti dalla sirena. L’Elledì ci prova con il portiere di movimento, ma è ancora il Vinumitaly Petrarca a trovare il gol con la doppietta anche di Barbieri. Il Vinumitaly Petrarca conquista con questo successo la promozione in Serie A, rimane ferma a quota 27 punti l’Elledì FC. I piemontesi, nel prossimo turno, troveranno a Caramagna Piemonte il Lecco.

Vinumitaly Petrarca – Elledì FC 7-4

Reti: Rafinha (2), Barbieri (2), Parrel, Mascambruni, Benlamrabet (Vinumitaly); Sandri (2), Oanea, Cerbone (Elledì)

c.s.