Automobilismo – Roberto Gobbin: anno nuovo nel segno della Ypsilon con l’elefantino Lancia

Anno nuovo, auto nuova, nuova avventura. Roberto Gobbin si appresta ad affrontare una nuova stagione rallistica e lo farà calcando le prove speciali del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco partecipando al Trofeo Lancia Ypsilon, con la Ypsilon Rally4

La partecipazione alla Serie della Casa torinese rappresenta un segno di continuità per il pilota pinerolese che da ben cinque anni alterna presenze nel CIAR-Sparco a quelle nel Campionato Europeo con la sua Abarth 124 Rally, vettura che ha focalizzato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, essendo quasi sempre l’unica vettura a trazione posteriore del lotto.

“Dopo cinque anni con la vettura dello Scorpione c’era l’esigenza di fare un cambiamento, seppur nel segno della continuità” precisa Gobbin. “Scegliere di correre con una vettura italiana, come la Lancia Ypsilon Rally4, significa proseguire quella lunga striscia agonistica, iniziata negli anni Ottanta con la A112 Abarth, protagonista dell’omonimo trofeo che forgiato grandi campioni come Attilio Bettega e Gianfranco Cunico (solo per citarne un paio), proseguita con la Panda Kit e ancora con la 124 Abarth Rally.

La Ypsilon Rally4 è l’erede di quelle grandi vetture della Casa torinese, e riporta il marchio dell’elefantino Lancia ai massimi livelli del rallismo internazionale”. Nel segno della continuità anche la scelta del navigatore che sarà Ismaele Barra, di Brossasco in Valle Varaita, che nel passato ha già affiancato Gobbin in sette occasioni, chiudendo sul suo sedile di destra la stagione 2025. Assolutamente nuova la struttura tecnica, la veronese Balt Motorsport che nella prima stagione del Trofeo Ypsilon ha conquistato tre vittorie nella serie chiudendo seconda assoluta con il suo pilota.

Roberto Gobbin affronterà la prossima stagione al volante della Lancia Ypsilon Rally 4 partecipando al Trofeo Lancia, giunto alla seconda edizione, che si sviluppa su sei appuntamenti distribuiti su cinque dei maggiori eventi del Campionato Italiano Rally.

29 marzo: Rally del Ciocco e Valle del Serchio (Rally4)

Rally del Ciocco e Valle del Serchio (Rally4) 7 giugno: Rally Due Valli (Rally4, Rally6)

Rally Due Valli (Rally4, Rally6) 3-4 luglio: Rally di Roma Capitale – Tappa 1 (Rally4, Rally6)

Rally di Roma Capitale – Tappa 1 (Rally4, Rally6) 5 luglio: Rally di Roma Capitale – Tappa 2 (Rally4, Rally6)

Rally di Roma Capitale – Tappa 2 (Rally4, Rally6) 2 agosto: Rally Regione Piemonte (Rally4, Rally6)

Rally Regione Piemonte (Rally4, Rally6) 18 ottobre: Rallye Sanremo – Coefficiente 1,5 (Rally4, Rally6)

La stagione 2026 di Roberto Gobbin sarà supportata dalla concessionaria Targa Auto Pinerolo – vendita automobili che da sempre è a fianco del pilota pinerolese