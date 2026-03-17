A Cuneo il convegno sul valore dei rapporti umani per la crescita delle aziende

Sabato 21 marzo 2026 a partire dalle ore 9, presso l’Auditorium Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero Onlus ad Alba (Strada di Mezzo 44), si svolgerà il convegno organizzato da Ucid Cuneo (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e Aipec (Associazione italiana imprenditori per un’Economia Civile e di Comunione) dal titolo “Il capitale delle relazioni. Il valore dei rapporti umani nella crescita delle aziende”. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dal canale YouTube di Aipec (www.youtube.com/@AIPECofficial). Chi è interessato a partecipare è invitato a iscriversi su Eventbrite (https://short-url.org/1pX8B), mentre per avere maggiori informazioni si può mandare una mail a [email protected]. L’ingresso è libero e gratuito.

“Dopo la positiva esperienza del primo convegno organizzato insieme a Bra nell’aprile 2025, quando ci eravamo soffermati a riflettere sulla centralità della persona nell’economia, in particolare su talento, tempo ed energia come nuove risorse per le aziende di oggi – spiegano il Presidente Aipec Livio Bertola e il Presidente Ucid Cuneo Ernesto Testa -, quest’anno abbiamo deciso di mettere al centro del confronto le relazioni, intese come capitale a cui le aziende possono attingere per crescere a 360°. I beni relazionali, infatti, di cui i rapporti umani sono la concretizzazione più immediata, rappresentano un patrimonio intangibile ma preziosissimo che incide in maniera importante anche sui bilanci, oltre che sulla qualità di vita dell’ambiente aziendale. Anche quest’anno abbiamo articolato il convegno in due momenti, una prima parte più teorica, nella quale prenderanno la parola studiosi e ricercatori, a cui fa seguito una seconda parte più pratica, dove con l’aiuto di alcune testimonianze vedremo come le buone pratiche degli economisti trovano già concretizzazione in molte realtà imprenditoriali”.

Il programma del convegno prevede, a partire dalle ore 9 il welcome coffee, a cui fanno seguito alle 9.30 i saluti istituzionali del Sindaco di Alba Alberto Gatto, del Presidente della Cciaa di Cuneo Luca Crosetto e del Presidente di Ucid Piemonte Paolo Porrino. Alle 9.45 il Presidente Aipec Livio Bertola e il Presidente Ucid Cuneo Ernesto Testaintrodurranno il tema del convegno. Alle 10 i lavori entreranno nel vivo con gli interventi di Luigino Bruni (Professore ordinario di Economia politica e Coordinatore del Dottorato Scienze dell’Economia Civile all’Università Lumsa di Roma, Presidente SEC – Scuola di Economia Civile, Vicepresidente della Fondazione “The Economy of Francesco”), Sabrina Bonomi, (professoressa associata di Organizzazione aziendale all’Università degli Studi e Campus di Novedrate), Beatrice Cerrino (Docente SEC – Scuola di Economia Civile) e Gian Luca Galletti (Presidente nazionale Ucid). Alle 12 è in programma una tavola rotonda a cui prenderanno parte Pietro Maria Brunetti (Responsabile delle Relazioni Esterne e degli Affari Internazionali del Gruppo Ferrero Spa), Antonio d’Alessio (ricercatore Economy of Francesco) e Nicola Scarlatelli (amministratore unico Samec Srl). Alle 12.45 sono previste le conclusioni del convegno della Vicepresidente Aipec Albina Ambrogio e del Presidente Ucid Cuneo Ernesto Testa. A moderare il convegno sarà la giornalista di TV 2000 Eugenia Scotti.