Nuovo Ospedale di Cuneo: SCR adotta gli atti di gara

Ora la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e Anac. Il Presidente Cirio e l’assessore Riboldi: “ L’iter procede nel pieno rispetto del cronoprogramma

E’ stato pubblicato oggi sul portale di SCR, società di committenza regionale, l’atto di formale avvio della procedura di gara per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale di Cuneo. Un passo che apre la strada per la pubblicazione della procedura, nelle prossime ore, sul sito ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in linea con il cronoprogramma illustrato lo scorso 2 marzo al consiglio comunale di Cuneo.

Il 12 gennaio 2026 il TAR Piemonte aveva respinto il ricorso presentato dalla società INC S.p.A. e confermato la legittimità delle decisioni assunte dal S. Croce e Carle e dalla Regione Piemonte.

Lo scorso 12 marzo il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso di Inc, ha negato la sospensiva, fissando per il 25 giugno 2026 la sentenza di merito: è una situazione che consente di proseguire la procedura per l’avvio della gara di progettazione. Intanto, l’Azienda ospedaliera, che mantiene il ruolo di Stazione Appaltante, aveva già provveduto alla redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, nel quale sono stati definiti gli obiettivi dell’intervento, le esigenze da soddisfare, i requisiti tecnici, funzionali e prestazionali delle opere da realizzare.

Il Documento prevede anche gli elaborati progettuali richiesti per ciascun livello di progettazione in coerenza con il quadro delle esigenze (che definisce obiettivi, fabbisogni qualitativi/quantitativi e le esigenze di utenti e collettività) e con lo studio di prefattibilità, già approvati nelle scorse settimane. Inoltre è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

L’Azienda ospedaliera ha istituito un gruppo di lavoro per monitorare costantemente l’andamento delle attività. La gara stabilisce una dettagliata tempistica in modo da arrivare nel rispetto del cronoprogramma alla presentazione: pertanto, il progetto sarà sottoposto alla Conferenza dei Servizi, quindi trasmesso a Inail, che lo validerà e si occuperà della realizzazione del nuovo ospedale hub. L’ospedale sorgerà sull’area dell’attuale Carle, in frazione Confreria, occupando circa 138mila mq di superficie, con 805 posti letto di cui 653 ordinari, 43 in day hospital e 109 tecnici.

Franco Ripa, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle: “Desidero ringraziare l’ex Commissario Livio Tranchida e tutto il personale dell’Azienda per il lavoro compiuto che ci ha condotti a questo risultato. Nei giorni scorsi abbiamo concluso ancora alcuni passaggi importanti e ora seguiremo attentamente l’iter che porterà all’elaborazione del piano di fattibilità tecnico-economica e agli eventi successivi fino alla consegna del documento ad Inail”.

“L’iter per la procedura di gara procede nel pieno rispetto del cronoprogramma. La Regione Piemonte continuerà a lavorare a fianco del neo direttore generale Ripa e dell’Azienda Ospedaliera, fiduciosi che nei tempi previsti si possa procedere alla posa della prima pietra di un’opera attesa da anni, fondamentale per il territorio Cuneese e per tutto il Piemonte, tassello di un vasto piano di investimenti nell’edilizia sanitaria da oltre 5 miliardi di euro.” affermano il presidente Cirio e l’assessore Riboldi.

c.s.