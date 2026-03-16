Campionati Italiani Biathlon: i risultati piemontesi a Forni Avoltri

Sotto un cielo plumbeo e condizioni meteo tutt’altro che facili, la seconda giornata dei Campionati Italiani Giovanili di Biathlon ha visto gli atleti darsi battaglia nella prova individuale, che assegnava i titoli italiani alle varie categorie giovanili.

Il merito del regolare svolgimento della gara va anche allo staff e ai volontari dello Sci Club Monte Coglians e dello Sci CAI Trieste, che sin dalle prime ore del mattino hanno lavorato incessantemente per salare e preparare tutta la pista, rendendola praticabile nonostante ghiaccio e neve bagnata.

Nella categoria U17 maschile, Felix Wolf dell’ASD Anterselva si è imposto con una gara precisa al poligono (0+0+0+1), fermando il cronometro a 29’10.6, conquistando così il titolo italiano. Alle sue spalle, Nicolò Pedranzini dell’Alta Valtellina ha chiuso al secondo posto, nonostante alcune penalità in più (0+0+2+1; 30’31.6), mentre Walter Landry del Bionaz Oyace ha completato il podio in terza posizione (1+1+0+2; 30’38.2). Più staccati, Giacomo Cautiero (0+2+0+1; 30’42.0) dello SC Cortina e Nicola Giordano dell’Entracque Alpi Marittime, che nonostante i cinque errori complessivi (0+2+0+3; 30’47.7) ha fatto registrare il miglior tempo sugli sci, hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto. Giacomo Maurino (Valle Stura) conclude la prova con un buon sesto posto e tre errori totali (1+0+2+0; 30’48.2) mentre Jonathan Giordano (Entracque Alpi Marittime) e Liam Lisciandrello (Valle Pesio) concludono la loro gara rispettivamente al 9° e 10° posto. Altri tre piemontesi concludono la prova in top30: 16° per Lorenzo Salvagno (Valle Pesio), 22° Joei Lisciandrello (Valle Pesio), 25° Tiago Ghibaudo (Valle Stura).

In campo femminile, la vittoria è andata a Lucia Brocchiero del GS Fiamme Gialle, che ha

dominato la gara con una buona velocità sugli sci, chiudendo in 28’09.1 (0+2+1+0). Elena Carletto dell’Entracque Alpi Marittime ha conquistato la seconda posizione in 29’07.2 con gli stessi errori della vincitrice (0+0+2+1) , mentre Camilla Andreola dell’Alta Valtellina ha completato il podio al terzo posto (29’15.6; 0+0+1+0). Bene anche le altre aspiranti in gara che hanno così concluso: 7^ Caterina Parola (Valle Stura; 31’07.4; 0+1+1+2); 9^ Cloe Giordano (Entracque Alpi Marittime; 31’31.1; 1+0+3+1); 12^ Giada Grosso (Entracque Alpi Marittime; 31’57.6; 1+2+1+1); 17^ Vittoria Caffa (Valle Pesio, 33’42.4; 1+1+1+1); 19^ Alice Ballario (Entracque Alpi Marittime; 33’57.3; 1+1+2+2).

Nella categoria Giovani maschile, tripletta del Centro Sportivo Carabinieri con Andreas Braunhofer ha dominato con 46’59.0 e tre errori totali al poligono (1+1+0+1), davanti al compagno Aaron Niederstaetter (1+1+1+1, 48’08.4) e a Julian Huber (0+1+1+1, 48’15.9). Ai piedi del podio si è fermato Rafael Santer (Fiamme Oro; 1+0+0+1; 48’48.7) seguito da Jonas Tscholl (Carabinieri; 1+1+2+2; 49’14.5) con il 2° miglior tempo sugli sci. Il piemontese Lorenzo Canavese (Entracque Alpi Marittime) si ferma al 6° posto con tre errori totali (0+1+1+1; 49’51.2) mentre Stefano Occelli (Valle Stura) conclude al 20° posto (1+2+1+2; 52’19.0). Più attardati Jacopo Piasco e Filippo Massimino, entrambi portacolori dello sci club Entracque Alpi Marittime, che tagliano il traguardo rispettivamente al 23° e 26° posto.

Tra le ragazze, sulla distanza di 12,5 km, è trionfo Piemonte con la vittoria di Matilde Giordano (Fiamme Oro) che vince (2+1+0+1, 42’35.5) davanti a Iris Cavallera dell’Entracque Alpi Marittime (0+2+1+1, 43’16.7) e Luna Forneris del Centro Sportivo Esercito (0+1+2+2, 43’48.4). Alice Gastaldi (Fiamme Gialle; 1+0+0+0; 44’13.8) e Nina Nockler (Gardena; 0+1+0+1; 44’53.5) chiudono la to5 di categoria. 11^ piazza per Magalì Miraglio Mellano (Esercito) che paga otto errori totali (3+3+0+2).

Maximilian Leitgeb (Carabinieri) ha vinto nella categoria Juniores con il tempo finale di 47’59.6 e cinque errori totali al poligono (1+1+2+1), seguito da Paolo Barale del GS Fiamme Oro (0+2+3+0, 48’08.1) e Michel Deval del Centro Sportivo Esercito (0-0-2-1, 48’12.2). Quattro errori al poligono (0+2+1+1; 48’16.7) non hanno permesso a Manuel Contoz (Carabinieri) di andare oltre il 4° posto ed è seguito da Simone Motta (Fiamme Gialle).

In campo femminile, Carlotta Gautero delle Fiamme Oro si è imposta in 40’32.9 con un solo errore nella prima serie, precedendo Eva Hutter dell’Aeronautica Militare (0-0-0-0, 41’46.1) e Maya Pividori (Fiamme Oro; 0+0+0+0, 43’24.8). Per quanto riguarda le individuali della categoria Senior, valevoli per la Coppa Italia Fiocchi, Elia Zeni delle Fiamme Gialle ha conquistato la vittoria in 46’02.0 (1+2+0+0), seguito da Felix Ratschiller dell’Aeronautica Militare (1+1+1+0, 46’56.0) e Nicolò Giraudo del Centro Sportivo Esercito (1+3+0+2, 47’54.1).

6^ piazza per Thomas Daziano (Esercito) che chiude in 49’46.5. Tra le senior, podio tutto targato Centro Sportivo Esercito con Astrid Plosch che ha tagliato il traguardo in 41’27.5 (0+1+0+1), davanti alle compagne Beatrice Trabucchi (0+0+0+1, 41’37.5) e Ilaria

Scattolo (0+1+1+1, 43’30.0). Cinque errori totali al poligono hanno fermato la vincitrice della sprint di sabato al 4° posto (3+2+0+0; 44’19.1) seguita dalla compagna Denise Planker (2+2+3+1; 47’29.3).

c.s.