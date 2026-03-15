Potere e risate: Luca Barbareschi al Teatro Sociale di Alba in “November”

Dopo i recenti successi della stagione di prosa, il Teatro Sociale “Giorgio Busca” si prepara a ospitare una “macchina comica perfetta”. Giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21.00, Luca Barbareschi porta in scena “November”, una graffiante commedia scritta dal Premio Pulitzer David Mamet, per la regia di Chiara Noschese.

Presentato da Teatro di Roma – Teatro Nazionale e Cucuncia Entertainment, lo spettacolo vede Barbareschi nel duplice ruolo di protagonista e traduttore del testo. Sul palco, un cast d’eccellenza che include la stessa Chiara Noschese, insieme a Simone Colombari, Nico Di Crescenzo e un affiatato gruppo di interpreti.

November è un affresco esilarante e cinico di un Paese in crisi. La pièce, ambientata nel mese delle elezioni presidenziali americane, segue le peripezie di Charles Smith, presidente uscente la cui popolarità è ai minimi storici. Tra fondi elettorali inesistenti, la minaccia di una guerra nucleare e una moglie già pronta al trasloco, Chuck non è intenzionato a darsi per vinto. Con un ritmo incalzante e battute che colpiscono come fendenti, il Presidente tenterà il tutto per tutto attraverso mosse audaci e paradossali, come l’uso strategico del tradizionale “perdono dei tacchini” del Giorno del Ringraziamento.

“Dirigere November è stato come trovarsi di fronte a una partitura musicale” – dichiara la regista Chiara Noschese. “Il protagonista è un equilibrista di professione, feroce ma buffo, al centro di un circo di spudorata venalità dove tutto è concesso. Ho avuto la sensazione di essere alla guida di una potente fuoriserie a duecento chilometri orari: un viaggio bellissimo che restituisce tutto il graffio narrativo di Mamet.”

È possibile acquistare i biglietti presso:

· Biglietteria del Teatro: Piazza Vittorio Veneto 3, aperta ogni giovedì (ore 15.00 – 18.00) e due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

· Libreria La Torre: Via Vittorio Emanuele 19/G.

· Online: su www.ticket.it