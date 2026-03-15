Campionati Italiani Biathlon: 5 medaglie per il Comitato FISI-AOC con i cuneesi protagonisti

Prima giornata di gare, valevoli come titolo italiano nelle categorie giovanili e Coppa Italia Senior, sulle nevi friulane di Forni Avoltri della Carnia Arena. Tra gli Aspiranti successo targato Alpi Centrali A con il tempo di 52’11”8 davanti alle Alpi Occidentali (+1’48”4 con Jonathan Giordano, Giacomo Maurino e Nicola Giordano) e all’Alto Adige B con un distacco di 2’08”8 (Luca Aricò, Matthaeus Schwitzer e Leo Schwienbacher). Il terzetto lombardo composto da Dario Clementi, Matteo Zanoli e Nicolò Pedranzini non è mai sceso dalle prime due posizioni e ha vinto con ampio margine. Buon 5° posto per Alpi Occidentali D con Liam e Joei Lisciandrello e Lorenzo Crimaldi che chiudono con un distacco di 3’28.6 dai vincitori.

Nel femminile, le Alpi Occidentali vincono agevolmente con Elena Carletto, Lucia Brocchiero e Viola Camperi; a poco più di due minuti le Alpi Centrali (Camilla Andreola, Angelica Maria Rini e Benedetta Bracchi) e terza piazza con il Piemonte con AOC B (Caterina Parola, Cloe Giordano e Giada Grosso a 2’24”. Il team AOC C formato da Vittoria Caffa, Alice Ballario e Ludovica Giordanengo conclude al 9° posto. Nella categoria Giovani maschile, dominio totale dell’Alto Adige che fa poker. Protagonisti sono i vincitori dell’oro nei recenti Mondiali di Arber: Andreas Braunhofer e Jonas Tscholl, assieme a Aaron Niederstaetter per Alto Adige A conquistano il titolo in 1h04’18” mentre Julian Huber (con Rafael Santer e Jan Steinkasserer) rimonta fino alla seconda posizione per Alto Adige B (+3’11”5). Altra rimonta per la terza compagine altoatesina che vale il bronzo con Gabriel Haller, Elias Niederstaetter e Alex Fontana con un distacco di 3’26”.6.

5ª posizione per Alpi OCcidentali A con la squadra formata da Stefano Occelli, Filippo Massimino e Jacopo Piasco. Nelle donne, altro successo per l’AOC A con Luna Forneris, Matilde Giordano e Magalì Miraglio Mellano (anch’esse reduci dai Mondiali Giovanili) che hanno la meglio sulle compagne piemontesi delle Alpi Occidentali B (staccate di 48″3) Gaia Gondolo, Alice Gastaldi e Iris Cavallera. Terza posizione per l’Alto Adige A (+3’06”3) di Nina Nocker, Sofie Lena Haller e Thea Wanker. Negli U21 solamente sette squadre totali in pista dove, tra gli uomini, a vincere è il terzetto dei Carabinieri (Adam Ferdick, Hannes Bacher e Manuel Contoz) con il tempo di 1h03’46”3 davanti all’ASIVA (Michel Deval, Alessandro Rizzi e Edoardo Scagliarini a 2’51”4) e al Friuli Venezia Giulia con Marco Da Pozzo, Marco Iorio e Filippo Tach (+4’21”6).

Tra le donne sono le Fiamme Oro (Denis Maestri, Maya Pividori e Carlotta Gautero) in 1h’02″16″3 a portarsi a casa lo Scudetto davanti al Trentino (Alessia e Sara Forlin e Maddalena Ballan) distaccate di 3’11”1 e all’Alto Adige di Eva Hutter, Eva Weiss e Ester Cruciani attardate di 7’41”. Per quanto riguarda la sprint valevole per la Coppa Italia Fiocchi, a vincere è stato il cuneese Nicolò Giraudo (Esercito) che, a parità di errori (0+1) e un tempo di 31’34”, ha fatto la differenza sugli sci su Felix Ratschiller (+43″) e subito dietro Alex Perissutti gravato da due penalità in piedi. Settimo posto per Paolo Barale (Fiamme Oro) con Thomas Daziano (Esercito) che termina al 9° posto. Nelle donne, invece, tripletta friulana targata Esercito con una ritrovata Sara Scattolo (0+0) che vince in 23’41” davanti a Astrid Plosch (0+0) di 14″ e alla sorella Ilaria (1+0) staccata di 53″. La piemontese Francesca Brocchiero (Esercito) conclude al 7° posto.

c.s.